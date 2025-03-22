В одном из матчей сборная Украины совершила камбэк и победила звездную Бельгию. Статистический портал WhoScored опубликовал одиннадцатку лучших игроков первых стыковых матчей, сообщает 24 канал.

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Заслуженное место украинцев

В символическую сборную первых стыковых матчей Лиги наций-2024/2025 попали игроки сборной Украины. Это полузащитник Полесья Алексей Гуцуляк и защитник Илья Забарный из Борнмута, которые отметились забитыми мячами.

Среди одиннадцатки лучших также оказался Александр Зинченко, который играет в Арсенале. 28-летний игрок "канониров" сначала удачно заменил травмированных Коноплю и Сыча на правом фланге обороны и отдал ассист на Забарного.

Символическая сборная лучших игроков первых матчей Лиги наций / Фото Whoscored

Напомним, что сборная Украины сыграет ответный матч против Бельгии в Генке на "Сегека-Арена". Решающая игра "сине-желтых" состоится в воскресенье 23 марта. Свисток рефери прозвучит в 21:45 по киевскому времени.