Россияне обстреляли в Киеве дом известной украинской гимнастки

Во время массированной атаки в ночь на 15 июня россияне повредили в Киеве ряд культурных объектов и жилых домов. Среди пострадавших оказалась призер чемпионата Европы по художественной гимнастике Ева Мелещук.

Спортсменка провела ночь в укрытии, пока ракеты попали в здание рядом с её домом и повредили вход в подземную парковку. О пережитом ужасе гимнастка рассказала на своей странице в Instagram.

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Что случилось с домом гимнастки из-за массированной российской атаки?

По словам Мелещук, баллистические ракеты разрушили здание рядом с ее квартирой в жилом комплексе. В результате попадания был поврежден вход в подземный паркинг, где в укрытии находились люди, уничтожены лифты, частично обрушилась крыша.

Самая страшная ночь в моей жизни. Надеюсь, что как можно больше людей получили помощь и смогли добраться до безопасного места,

– отметила Ева в сторис.

Сама спортсменка и ее квартира не пострадали. Несмотря на это, Мелещук рассказала о раненых людях, дыме, пожарах, осколках стекла, которые были повсюду возле ее дома.

Я ненавижу Россию и всех, кто продолжает ее поддерживать. Я ненавижу, что до сих пор есть люди, которые не понимают, что это государство осуществляет геноцид против украинцев, против нашей земли и против самого нашего существования,

– эмоционально написала гимнастка.

Каковы последствия атаки на Киев 15 июня?