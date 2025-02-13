Сотрудник ФИФА был задержан в связи по обвинению в развращении несовершеннолетних. Джека Коулза арестовали в округе Майами-Дейд, штат Флорида, сообщает 24 канал со ссылкой на The Athletic.

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Что известно об аресте Коулза

Джек Эвдард Коулз был арестован федеральными агентами из отдела расследований внутренней безопасности. Задержание состоялось в отеле Корал-Хейблз вблизи американских офисов ФИФА.

Британца обвиняют во встрече с 14-летним мальчиком для совершения действий сексуального характера. Также 39-летнего сотрудника ФИФА обвиняют во въезде в США для вступления в сексуальные отношения с несовершеннолетним.

По информации от федеральных агентов, Джек Коулз познакомился с мальчиком в октябре 2024 года с помощью приложения для знакомств Grindr. Работник ФИФА также пытался встретиться с юношей в начале февраля 2025 года.

К слову. Джек Коулз работал руководителем проекта FIFA Sound. Обязанностью британца была организация музыкального сопровождения мероприятий и трансляций ФИФА.

Известно, что мальчик предупредил федеральных агентов о связи с Джеком Коулзом. В заявлении указано, что юноша сообщил британцу о своем возрасте – 16 лет.

Отметим, что во Флориде возраст совершеннолетия считается – 18 лет. Тогда как в Великобритании – 16.

Напомним, что в прошлом году ФИФА перевела более 100 работников из штаб-квартиры в Цюрихе в Корал-Хейблз рядом с Майами. Решение было принято из-за проведения Клубного чемпионата мира-2025 и Мундиаля 2026 года в США.