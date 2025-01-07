Гендерный скандал: чемпионка мира получила шампунь за победу на турнире, а мужчины деньги

Двукратная чемпионка мира в прыжках с трамплина Селина Фрайтаг пожаловалась на гендерную дискриминацию во время турнира в Германии. В качестве приза она получила шампунь.

Селина Фрайтаг одержала победу на турнире в немецком Гармиш-Партенкирхене. За первое место она получила приз в виде шампуня, пишет 24 канал со ссылкой на DW Sports.

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Гендерная дискредитация на турнире

Чемпионка мира в прыжках с трамплина Селина Фрайтаг пожаловалась на не равносильность в оплате призовых за победу на турнире.

В мужском турнире за победу в отборочном раунде присуждается 3200 евро. Я же получила пакет с полотенцами, гелем для душа и шампунем. Я не хочу слишком жаловаться, но вы можете четко видеть разницу,

– сказала спортсменка.

Отметим, что Селина Фрайтаг является также призером Европейских игр и двукратной чемпионкой мира в прыжках с трамплина.