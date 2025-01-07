Селіна Фрайтаг здобула перемогу на турнірі у німецькому Гарміш-Партенкірхені. За перше місце вона отримала приз у вигляді шампуню, пише 24 канал з посиланням на DW Sports.

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Гендерна дискредитація на турнірі

Чемпіонка світу у стрибках з трампліна Селіна Фрайтаг поскаржилася на не рівносильну в оплаті призових за перемогу на турнірі.

У чоловічому турнірі за перемогу у відбірковому раунді присуджується 3200 євро. Я ж отримала пакет з рушниками, гелем для душу й шампунем. Я не хочу надто скаржитися, але ви можете чітко бачити різницю,

– сказала спортсменка.

Відзначимо, що Селіна Фрайтаг є також призеркою Європейських ігор та дворазовою чемпіонкою світу у стрибках з трампліна.