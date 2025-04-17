Ранее сборную Болгарии по борьбе возглавлял Сослан Фарниев. Новиков выступил за возвращение российского тренера в национальную команду, сообщает 24 канал со ссылкой на TopSport.

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Болгары за возвращение россиянина

Борцы сборной Болгарии, в том числе и Новиков, признали, что увольнение Сослана Фарниева ошибкой. Из-за этого у национальной команды ухудшились результаты на соревнованиях.

Болгарские атлеты выразили несогласие относительно увольнения Фарниева. Спортсмены настаивают, чтобы российского тренера вернули к работе в национальной команде.

Мы все, включая олимпийских и европейских чемпионов и вице-чемпионов мира, поддерживаем своего наставника и настаиваем на том, чтобы он был человеком, который будет готовить нас к важным боям в нашей карьере,

– говорится в заявлении.

Представители сборной Болгарии отметили, что под руководством Сослана Фарниева, они достигли значительного прогресса. Борцы отметили, что результаты команды заметно выросли.

Болгарские атлеты подчеркнули, что им нравится Сослан Фарниев. В частности, они доверяют его методам работы и ценят поведение российского тренера по отношению к ним.

Напомним, что Семен Новиков сменил украинское гражданство в 2023 году из-за того, что вместо него на Олимпиаду в Токио отправился Жан Беленюк. На Играх 2024 года он выиграл "золото" в составе сборной Болгарии.