Бывший украинский борец выступил за возвращение россиянина в европейскую сборную

Бывший украинский борец Семен Новиков сменил спортивное гражданство. Теперь атлет добывает медали на международных турнирах для Болгарии.

Ранее сборную Болгарии по борьбе возглавлял Сослан Фарниев. Новиков выступил за возвращение российского тренера в национальную команду, сообщает 24 канал со ссылкой на TopSport.

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Болгары за возвращение россиянина

Борцы сборной Болгарии, в том числе и Новиков, признали, что увольнение Сослана Фарниева ошибкой. Из-за этого у национальной команды ухудшились результаты на соревнованиях.

Болгарские атлеты выразили несогласие относительно увольнения Фарниева. Спортсмены настаивают, чтобы российского тренера вернули к работе в национальной команде.

Мы все, включая олимпийских и европейских чемпионов и вице-чемпионов мира, поддерживаем своего наставника и настаиваем на том, чтобы он был человеком, который будет готовить нас к важным боям в нашей карьере,

– говорится в заявлении.

Представители сборной Болгарии отметили, что под руководством Сослана Фарниева, они достигли значительного прогресса. Борцы отметили, что результаты команды заметно выросли.

Болгарские атлеты подчеркнули, что им нравится Сослан Фарниев. В частности, они доверяют его методам работы и ценят поведение российского тренера по отношению к ним.

Напомним, что Семен Новиков сменил украинское гражданство в 2023 году из-за того, что вместо него на Олимпиаду в Токио отправился Жан Беленюк. На Играх 2024 года он выиграл "золото" в составе сборной Болгарии.