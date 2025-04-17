Болгария может отказаться от бывшего украинского борца, который стал олимпийским чемпионом

Федерации борьбы Болгарии решила провести омоложение состава сборной и отказаться от натурализованных спортсменов. Под последнюю категорию может попасть бывший украинец Семен Новиков.

Новый главный тренер сборной Болгарии по греко-римской борьбе стал Стоян Добрев готов отказаться от сотрудничества с олимпийским чемпионом Семеном Новиковым. Специалист полностью поддерживает новые требования федерации, пишет 24 Канал со ссылкой на Topsport.bg.

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Останется ли Новиков в сборной Болгарии

Стоян Добрев отметил, что изменения в концепции формирования состава сборной уже проголосованы Советом директоров Федерации борьбы Болгарии. Поэтому специалист готов к новым вызовам.

"Давайте посмотрим, имеют ли они в виду отказ от новых натурализованных спортсменов, или останется нынешняя ситуация такой же. На следующей неделе у новых тренеров состоится встреча с руководством, чтобы увидеть, какие у них пожелания и как мы будем работать для развития борьбы в нашей стране", – сказал Добрев.

У нового главного тренера сборной Болгарии также поинтересовались ситуацией с экс-украинцем Семеном Новиковым.

Да, Новиков – олимпийский чемпион, но я обязан выполнять решение федерации, потому что, как я уже сказал, я согласился работать с этими людьми,

– заявил тренер.

Отметим, что ранее сборную Болгарии возглавлял российский тренер Сослан Фарниев. Болгарские борцы, в том числе Новиков, обратились к федерации с просьбой вернуть специалиста.

Напомним, что Семен Новиков отказался от выступлений за сборную Украины, когда на Олимпиаду-2020 в Токио поехал Жан Беленюк. В 2023 году бывший украинец принял болгарское гражданство. На Олимпийских играх-2024 Новиков выиграл золотую медаль для сборной Болгарии.