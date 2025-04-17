Новий головний тренер збірної Болгарії з греко-римської боротьби став Стоян Добрев готовий відмовитися від співпраці з олімпійським чемпіоном Семеном Новіковим. Фахівець повністю підтримує нові вимоги федерації, пише 24 Канал з посиланням на Topsport.bg.

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Чи залишиться Новіков у збірній Болгарії

Стоян Добрев зауважив, що зміни у концепції формування складу збірної вже проголосовані Радою директорів Федерації боротьби Болгарії. Тож фахівець готовий до нових викликів.

"Давайте подивимося, чи мають вони на увазі відмову від нових натуралізованих спортсменів, чи залишиться нинішня ситуація такою ж. Наступного тижня у нових тренерів відбудеться зустріч з керівництвом, щоб побачити, які у них побажання і як ми будемо працювати для розвитку боротьби в нашій країні", – сказав Добрев.

У нового головного тренера збірної Болгарії також поцікавилися ситуацією з ексукраїнцем Семеном Новіковим.

Так, Новіков – олімпійський чемпіон, але я зобов'язаний виконувати рішення федерації, тому що, як я вже сказав, я погодився працювати з цими людьми,

– заявив тренер.

Зазначимо, що раніше збірну Болгарії очолював російський тренер Сослан Фарнієв. Болгарські борці, в тому числі Новіков, звернулися до федерації з проханням повернути фахівця.

Нагадаємо, що Семен Новіков відмовився від виступів за збірну України, коли на Олімпіаду-2020 в Токіо поїхав Жан Беленюк. У 2023 році колишній українець прийняв болгарське громадянство. На Олімпійських іграх-2024 Новіков виграв золоту медаль для збірної Болгарії.