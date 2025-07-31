Александр и Влада Зинченко – одна из самых красивых пар не только украинского футбола. Их история любви, которая переросла в большую семью, можно сравнить с прочтением любовного романа.

24 Канал рассказывает историю любви известного футболиста и болельщицы, которая стала символом Евро-2016. Александр Зинченко – известный украинский футболист сборной и лондонского Арсенала. Влада Зинченко (Щеглова – девичья фамилия, а также известна как Влада Седан) – девушка, а ныне журналистка, которая впервые стала известна на всю Европу еще в 2016-м году.

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Как зарождалась любовь Александра и Влады Зинченко?

Именно любимая игра миллионов соединила нынешних супругов. В далеком 2016-м Влада поехала во Францию, чтобы поддержать нашу футбольную сборную на чемпионат Европы. На том Евро "сине-желтые" попали в одну группу "С" к Германии, Польше и Северной Ирландии.

Эффектная блондинка, которая была одета в патриотических сине-желтых цветах, попала в объектив одного из фотографов. Когда фото Влады на трибунах появилось в открытом доступе, оно приобрело большую популярность. Влада влюбила в себя миллионы болельщиков мужского пола.

Как Зинченко отбил любимую у Борячука?

К сожалению, даже такая красивая поддержка не помогла украинской команде опозориться. Украина проиграла во всех трех матчах группового этапа и с последнего четвертого места вылетела из Евро.

После чемпионата Европы Владу, которая болельщики турнира выбрали самой красивой фанаткой этого Евро, начала карьеру журналистки. Девушка рассказывала, что хотела бы стать журналисткой. Ее желание мгновенно воплотилось в реальность. Влада начала работать на телеканале "Футбол", который еще тогда процветал. Красивая блондинка постоянно крутилась в футбольном сообществе: брала интервью, работала во флеш-зоне, делала репортажи с матчей, а в финале еще и закрутила отношения с футболистом. Речь идет о бывшем нападающем донецкого Шахтера Андрее Борячуке.



Борячук с Седан / Фото из инстаграма Влады

В 2018 году Влада пересеклась с Зинченко на отдыхе в Турции. А уже в следующем году Влада и Андрей поставили точку на своих отношениях. Фантастическую блондинку отбил Александр Зинченко.

Борячук уверял, что не держал ни на кого обиды. В то же время Андрей заявил, что разорвал дружбу с Зинченко после такого поступка, а в будущем бы никогда не пожал руку Александру.

Как я могу общаться с ним, если за моей спиной так поступили? Это было не по-пацански. Вообще не знаю, как бы я отнесся к этому человеку. У него своя жизнь, у меня своя. Мы разные люди. Были когда-то друзья, сейчас – нет. Как дружить после такого поступка?

– рассказывал Борячук.

Как Зинченко поцеловал Владу в прямом эфире?

В 2019-м Влада и Александр на всю футбольную общественность Украины официально заявили о своих отношениях. Инициатором такого обнародования стал футболист. Зинченко поцеловал любимую девушку, которая работала во флеш-зоне, в прямом эфире после одного из матчей сборной Украины.

Зинченко поцеловал Владу в прямом эфире: смотрите видео

В студии футболист объяснил, что соскучился по избраннице, поэтому не смог удержаться даже перед объективами камер. Зинченко признавался, что отношения с Владой изменили его в положительную сторону. С тех пор, пара начала публиковать совместные фото в соцсетях.

Как Зина сделал предложение любимой и роскошную свадьбу?

Сделать предложение руки и сердца футболист хотел в присущем для себя стиле – в прямом эфире после одного из матчей сборной. Однако отложил признание, ведь забыл попросить руки у родителей девушки, а делать это через телефонный звонок не хотел.

Поэтому предложение футболист сделал дома прямо в трусах на кухне. После чего влюбленная пара сделала романтическую фотосессию на НСК "Олимпийский". Оба были одеты в футболку сборной Украины с фамилией Зинченко. Александр стал на одно колено, а Влада приняла предложение завидного парня.

Самое главное "Да" в моей жизни,

– подписал фото футболист.

Уже в следующем году молодожены отгуляли свадьбу. Среди гостей было немало звезд футбола: За месяц до свадьбы пара официально стала мужем и женой, расписавшись в Лондоне. Ведь с 2016-го Зинченко играл за английский Манчестер Сити, с перерывом на аренду в нидерландский ПСВ.

Однако для свадьбы пара выбрала родную страну. На церемонии Влада и Александр не сдержали слез от счастливых эмоций.

Свадьба Зинченко / Фото из инстаграма Влады

Рождение двух очаровательных дочерей

1 августа 2021 года Александр и Влада впервые стали родителями. В семье родилась дочь, которую назвали Евой. В момент родов футболист не смог быть рядом с женой, но увидел новорожденную дочь по видеосвязи.

Через два года у Евы родилась младшая сестренка Лея. На этот раз заботливый папа был рядом.

Рождение Леи / Фото из инстаграма Влады Зинченко

Обе дочери уже являются помощницами мамы. Влада вместе с девочками активно поддерживают Александра во время матчей.

Влада с дочерьми поддерживает Александра во время матчей / Фото из инстаграма жены игрока

Сейчас Александр является футболистом лондонского Арсенала, с которым у него контракт до конца сезона-2025/2026. Зинченко, который потерял стабильную игровую практику, активно сватают в другую команду.