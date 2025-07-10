Владимир Бражко расставил все точки над "і". 24 Канал рассказывает обо всех интригах вокруг отношений футболиста и блогера, где их видели на публике и как динамовец ладит с сыном Даши Квитковой.

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Начало романа Бражко с Квитковой

В конце мая текущего 2025 года в соцсетях начали активно приписывать блогеру Даше Квитковой роман с Владимиром Бражко. Хотя ни она, ни футболист не выкладывали совместных фото, где было видно лицо обоих. Оба намекали, что в их жизни появились вторые половинки. Однако придирчивых поклонников не обманешь.

Даша, у которой сияли глаза, выкладывала фото с рукой загадочного мужчины.



Квиткова с загадочным парнем / Скриншот из инстаграма Даши

Зато Владимир Бражко выкладывал руки – свою и неизвестной девушки.



Бражко скрывал свою избранницу / Скриншот из инстаграма Владимира

Поклонники вычислили загадочного возлюбленного блогера по татуировке на его руке на фото. Пока СМИ и фаны приписывали роман паре, ни Владимир, ни Даша не опровергали или подтверждали свои отношения. Они просто наслаждались друг другом и выдерживали интригу.

Бражко и Квиткова следили друг за другом в инстаграме и не стеснялись лайкать публикации друг друга и даже оставлять комментарии.

Правда, по словам источника, на который ссылается "РБК-Украина", Владимир и Даша уже в отношениях последние несколько месяцев. Влюбленные не скрывают свои отношения в повседневной жизни, ходя вместе по магазинам, или прогуливаясь по улицам столицы.

К слову. Даша Квиткова ранее демонстрировала своей аудитории, что любит следить за футболом. Однажды блогерша даже в шутку признавалась, что ей импонирует вингер Челси и сборной Украины Михаил Мудрик, который провалил допинг-тест.

Бражко и Квиткова на свадьбе защитника Динамо

Впервые Бражко с Квитковой заметили на публике на свадьбе защитника киевского Динамо Максима Дячука и его возлюбленной Марии. Владимир и Даша сидели за одним столом и мило общались.

В комментариях разделились в своих впечатлениях от такой пары. Многие забрасывали пару комплиментами, а были и такие, кто сделал упор на разнице в возрасте пары: Владимиру – 23, а Даше 9 июля исполнилось 27 лет.

После такого видео пара продолжали подливать масла в огонь совместными фото, но не раскрывая всей интриги.

Забавная история с виноградом

Девушка опубликовала видео, на котором она под бой курантов в Новогоднюю ночь съедает 125 виноградинок под столом и загадывает желание. А уже на следующем кадре – счастливая и влюбленная Даша в объятиях избранница.

В комментарии под роликом ворвался Бражко и оставил шутливый ответ.

Получается, это все виноград,

– отреагировал футболист.

На что Даша оставила смайлик "виноград".



Бражко ответил на шутку Квитковой / Скриншот из инстаграма Даши

Провожала Бражко на молодежное Евро-2025

С 11-го по 28-е июня 2025 года в Словакии проходил молодежный чемпионат Европы по футболу U-21. Владимир Бражко попал в заявку сборной Украины Унаи Мельгосы, которая ездила на Евро.

На проводы полузащитника Динамо привезла блондинка, которая была очень похожа на известную блогершу. В видео ютуб-канале ВЗБІРНА четко не попало лицо девушки, но можно было заметить сходство с блогершей. Прощаясь, пара обнялась и целовалась.



Вероятно, Квиткова провожала Бражко на Евро-2025 / Скриншот с видео

Когда ведущий Андрей Иолкин спросил у Бражко, кто его подвез к автобусу, то футболист киевлян ответил, что девушка. Этот ответ еще больше подогрел интерес к возможному роману пары.

Также Даша поддержала Владимира в комментариях в инстаграме под постом, где Бражко признал свою ошибку относительно удаления в матче Украины против Финляндии. Квиткова оставила в комментариях три смайла: объятия, сердце и огонь. В ответ футболист ответил девушке смайликом "объятия".



Квиткова поддержала Бражко после удаления на Евро-2025 / Скриншот из инстаграма игрока

Также девушка выложила фото с геолокацией Татранска-Ломницы в Высоких Татрах. Не исключено, что Даша приезжала на первый матч "молодежки" Украины в Словакию, в котором наша сборная уступила Дании со счетом 2:3.



Квиткова в Словакии / Скриншот из инстаграма блогера

Бражко подтвердил отношения с Квитковой

9 июля 2025 года Даша Квиткова праздновала свое 27-летие. Бражко решил, что лучшего дня, чтобы представить свою избранницу аудитории уже не будет. Владимир выложил фото с блогером, где было видно лицо обоих, поздравив Дашу с днем рождения. Футболист подтвердил, что встречается с Квитковой.

С днем рождения, моя любимая,

– подписал фото Бражко.



Бражко поздравил Квиткову с днем рождения / Скриншот из инстаграма Владимира

Даша распространила сториз футболиста себе в инстаграм. Позже блогер опубликовала фото, где Владимир держит за руку ее 4-летнего сына Льва.



Бражко с сыном Квитковой / Скриншот из инстаграма блогера

Футболист Динамо сделал репост этого фото себе в инстаграм. Такой контакт и взаимодействие Владимира с ее сыном Львом точно является одним из главных факторов для Квитковой.

Напомним, что Квиткова родила сына Льва от бывшего мужа Никиты Добрынина. Отметим, что свой день рождения Даша встретила в компании подруг в Амстердаме.