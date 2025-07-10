24 Канал рассказывает историю любви известного в прошлом футболиста Андрея Шевченко и американской модели с польским происхождением Кристен Пазик. Пару впервые свела судьба в родной для Кристен стихии – моделинга.

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Могли выгнать из Милана из-за отношений с Пазик

В далеком 2001-м году Шевченко, который тогда играл за итальянский Милан, пригласили на показ местного известного дизайнера Джорджио Армани. Футболиста не только пригласили посмотреть показ, но и принять в нем непосредственное участие. Однако впервые Андрей и Кристен встретились взглядами не на подиуме или за его закулисьем, а на вечеринке, которая была после показа.

Инициативу в знакомстве проявила Пазик. Ведь в то время роскошная блондинка была в отношениях с сыном владельца футбольного клуба Милан Пьером Берлускони. Именно за "россонери" выступал Шевченко с 1999-го по 2006-й годы. Кристен бросила завидного парня из-за регулярных измен Пьера. После чего между Пазик и Шевченко завязалась любовь.

Была информация, что бывший парень девушки Пьеро Берлускови даже просил отца выбросить из команды украинского футболиста из-за отношений с его бывшей.

Рекордная сексуальная фотосессия и сравнение с Бекхэмом

Через два года модель и футболист вместе появились на обложке итальянского мужского журнала GQ. После чего их пару начали сравнивать с семьей Виктории и Дэвида Бекхэма. Последний совмещал футбол с моделингом. В то же время Шевченко полностью посвятил себя футболу, повесив бутсы аж через 9 лет после этого рекордного выпуска журнала.

Это была сексуальная и откровенная съемка.

Шевченко и Пазик на обложке журнала GQ / Фото из инстаграма экс-футболиста

Тайная свадьба и беременная Пазик

О свадьбе и расписке влюбленной пары почти нет информации. Известно лишь еще официально мужем и женой пара стала прямо во время игры в гольф. Шевченко и Пазик быстро стали "своими" в семейных кругах. В то же время Андрей и Кристен отказались от грандиозной и пышной свадьбы. С июля 2004-го года пара официально узаконила свои отношения. Тогда модель уже была в положении.

В одном из интервью Шевченко рассказывал, что когда впервые встретился с Кристен, то понял, что именно она является той, с которой он готов жениться и прожить всю свою жизнь.

Первое отцовство Пазик и Шевченко

Уже 29 октября того же года Шевченко и Пазик впервые стали родителями. Кристен родила Андрею сына, которого назвали Джорданом. Первенец пары родился в Италии, ведь еще до 1 июля 2006 года футболист выступал за гранд Серии А.



Шевченко с сыном Джорданом / Фото из инстаграма Андрея

Крестным отцом первенца в семье Шевченко и Пазик стал тогдашний глава правительства Италии Сильвио Берлускони. Джордан учился в Лондоне, после чего отправился в США получать высшее образование. Он поехал учиться на Родину матери, где стал студентом престижного Йельского университета. Парень увлекался международными отношениями, которые соединил с экономикой уже в университете. Он активно поддерживает Украину, а также уже даже начал изучать украинский язык и историю.



Джордан с родителями / Фото из инстаграма Шевченко

Уже через два года 13 ноября 2006-го у Джордана появился младший брат Кристиан. Пополнение в семье произошло уже после ее переезда в Великобританию, где украинский нападающий подписал контракт с лондонским Челси. В отличие от старшего брата Кристиан пошел по стопам отца и увлекся футболом.

Его карьера как раз началась в Лондоне, где Кристиан начал заниматься в академии Челси, а уже зимой 2022-го пополнил структуру Тоттенхэма. Правда, уже летом следующего года подписал контракт с английским Уотфордом. За главную команду "шершней" пока не дебютировал. Выступает на молодежном уровне Уотфорда, где уже отмечался результативными действиями.

Похоже, что именно его звездный папаша вдохновил Кристиана на выступления за сборную Украины. Второй сын Шевченко ради этого получил украинское гражданство. Хотя мог спокойно выступать за другие национальные команды. Кристиан Шевченко уже имеет за своей спиной 11 матчей (1 ассист).

В этом году Кристиан Шевченко закончил школу. На выпускном лично присутствовали родители и старший брат Джордан.



Семья посетила школьный выпускной Кристиана / Фото из инстаграма Шевченко

Возвращение Шевченко в Динамо и рождение двух сыновей

В 2008-м году семья обладателя "Золотого мяча" снова вернулась в Италию, ведь Шевченко снова стал футболистом Милана. Италия – особая страна для Шевченко и Пазик, где зародилась их любовь и будущая семья.

Однако уже через 10 месяцев форвард вернулся из аренды из Милана в Челси, а еще через два месяца Шевченко совершил легендарный камбэк в киевское Динамо. Именно столичный клуб стал последним в карьере нападающего.

В конце июля 2012-го Андрей Шевченко объявил об окончании карьеры профессионального футболиста. После того, как Шева повесил бутсы на гвоздь, в его "футбольной команде" состоялось еще два трансфера. Кристен Пазик родила еще двух сыновей, которых назвали Александр (2012) и Райдер (2014).

О двух младших сыновьях семьи не так много информации. Известно лишь, что Райдер увлекается игрой в шахматы, как и его старший брат Кристиан.

Младшие сыновья семьи Александр и Райдер / Фото из профилей инстаграме Андрея Шевченко и Кристен Пазик

По состоянию на 2025-й год Андрей Шевченко продолжает развивать украинский футбол, возглавляя УАФ. Также экс-футболист является резидентом Великобритании, что обязывает его находиться на британской земле не менее 183 дней в году. В то же время семья Шевченко уже много лет живет в Лондоне. Только старший сын Джордан в сентябре 2023-го поехал получать высшее образование в США.

Андрей Шевченко и Кристен Пазик уже 21 год счастливо живут в браке. Влюбленные публично поздравляют друг друга с праздниками, публикуя свежие и архивные семейные фото.

Шевченко и Пазик / Фото из профилей инстаграма Андрея и Кристен