Семья Малиновского узнала пол будущего ребенка прямо на футбольном поле: душевное видео

В конце февраля 2025-го года семья полузащитника итальянского Дженоа и сборной Украины известила радостную весть. В их семье вскоре произойдет пополнение.

6 марта возлюбленная футболиста Роксана Малиновская выложила на своем аккаунте в инстаграме несколько фотографий и видео с гендер-пати, где семья узнала пол будущего первенца, сообщает 24 Канал.

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Мальчик или девочка

Праздничное событие состоялось прямо на футбольном поле домашнего стадиона Дженоа – "Стадио Луиджи Феррарис". На газоне стояли большие буквы "Boy" и "Girl". Руслан сделал ставку на мальчика, а вот Роксана – на девочку.

Когда подошел кульминационный момент за спинами пары был выпущен синий дым. У счастливых супругов будет мальчик, а у их дочери Оливии – младший братик. Гендер-пати семьи украинского футболиста было очень душевным и эмоциональным.

Мы самые счастливые родители в мире,

– написала Роксана.

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Кроме видео Роксана Малиновская опубликовала несколько фотографий с радостного события. Интересно, что фото с гендер-пати были опубликованы еще за день до нового 2025-го года.

Гендер-пати семьи Малиновских / Фото из инстаграма жены футболиста Роксаны

Отметим, что такие гендер-пати на стадионах стали хорошей традицией для футболистов.

Напомним, что в середине февраля Малиновский вернулся в заявку Дженоа после ужасной травмы. В текущем сезоне-2024/2025 Руслан принял участие в 6 матчах Дженоа, в которых отметился ассистом. Его контракт с "грифонами" рассчитан до конца июня 2027-го года.