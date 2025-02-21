Игрок сборной Украины и Дженоа Руслан Малиновский вместе с женой Роксаной сообщили о пополнении в семье. Соответствующее видео полузащитник опубликовал в своем инстаграме, пишет 24 Канал.

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Радостная весть в семье Малиновских

В видеоролике Малиновский вместе с дочкой Оливией сидят на берегу моря. Его жена Роксана показала им снимок с ультразвукового исследования беременных.

"Мы ждем тебя", – подписали публикацию счастливые родители.

Видео: Малиновский с женой ожидают второго ребенка

Напомним, что супруги Малиновские воспитывают дочь Оливию, которая родилась в 2019 году. Руслан и Роксана находятся в браке с 2016 года.

Отметим, что недавно хавбек сборной Украины восстановился после тяжелой травмы. 17 февраля Малиновский уже попал в заявку команды на матч против Венеции (2:0), но на поле так и не появился. Следующий поединок "грифоны" сыграют 22 февраля против Интера.