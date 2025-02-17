Украинский футболист попал в заявку Дженоа на заключительный матч 25-го тура итальянской Серии А. 17 февраля "грифоны" будут принимать Венецию. Начало встречи в 21:45 (по киевскому времени).

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Возвращение Малиновского

Руслана Малиновского включили в перечень 25 игроков на этот домашний поединок. Украинец впервые попал в заявку с сентября прошлого года, сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсети Дженоа.



Малиновский в заявке Дженоа на матч / Фото итальянского клуба

Последний раз полузащитник сборной Украины играл в официальном матче за Дженоа 21 сентября 2024-го года. Интересно, что в тот день "грифоны" как раз играли против Венеции и уступили со счетом 2:0. Руслан сыграл 50 минут и из-за ужасной травмы вынужденно покинул поле. Голеностоп Малиновского вывихнулся в неестественное положение.

До травмы Малиновский успел принять участие в шести матчах Дженоа в текущем сезоне-2024/2025 и даже отметиться ассистом (в игре против Реджины в рамках Кубка Италии).

К слову. Дженоа после 24-х туров идет лишь на 12-й позиции в турнирной таблице Серии А, набрав 27 баллов.

Малиновский провел в футболке "грифонов" уже 36 матчей (4 гола и 3 ассиста).