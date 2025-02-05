Своим мнением относительно выступлений партнера по сборной Украины в Серии А поделился Руслан Малиновский. Полузащитник Дженоа, который с 2019 года играет в Италии, оценил адаптацию Артема Довбика в новой среде.

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Утешительный вердикт от Малиновского

Игрок "грифонов" выразил уверенность, что нападающий Ромы в будущем будет только прибавлять и станет важной фигурой в итальянском футболе, сообщает 24 Канал со ссылкой на Трибуну.

"Главное, что он играет. Он попал в команду, где всегда большое давление. Все-таки Рома – это большой клуб. Ему было трудно в некоторых моментах, когда команда не показывала игру и не было результата. Он не может взять и сам все голы позабивать. Все зависит от команды.

Сейчас они начали показывать лучшие результаты. Считаю, что ему нужно время на адаптацию, потому что после испанского чемпионата прийти в итальянскую лигу – это немного другой футбол. Но он забивает свои мячи. Конечно, ему бы хотелось, наверное, больше забивать. Считаю, что с его вдохновением и менталитетом он еще себя покажет в Серии А. Все у него впереди", – сказал Малиновский.

Справка. В нынешнем сезоне Артем Довбик провел за Рому 30 матчей во всех турнирах. В них он забил 12 голов и сделал три результативные передачи.

Напомним, что сам Руслан Малиновский не выходил на футбольное поле с сентября 2024 года. Он сейчас находится на финишной прямой восстановления после ужасной травмы и уже начал тренировки в общей группе.