Український футболіст потрапив у заявку Дженоа на заключний матч 25-го туру італійської Серії А. 17 лютого "грифони" прийматимуть Венецію. Початок зустрічі о 21:45 (за київським часом).

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Повернення Маліновського

Руслана Маліновського включили до переліку 25 гравців на цей домашній поєдинок. Українець вперше потрапив у заявку із вересня минулого року, повідомляє 24 Канал із посиланням на соцмережі Дженоа.



Маліновський у заявці Дженоа на матч / Фото італійського клубу

Востаннє півзахисник збірної України грав в офіційному матчі за Дженоа 21 вересня 2024-го року. Цікаво, що у той день "грифони" якраз грали проти Венеції та поступились з рахунком 2:0. Руслан відіграв 50 хвилин та через жахливу травму вимушено покинув поле. Гомілкостоп Маліновського вивихнувся у неприродне положення.

До травми Маліновський встиг взяти участь у шести матчах Дженоа у поточному сезоні-2024/2025 та навіть відзначитись асистом (у грі проти Реджини у рамках Кубка Італії).

До слова. Дженоа після 24-х турів йде лише на 12-й позиції у турнірній таблиці Серії А, набравши 27 балів.

Маліновський провів у футболці "грифонів" вже 36 матчів (4 голи та 3 асисти).