Звездный украинский боксер узнал имя будущего оппонента

Сергей Богачук узнал имя следующего соперника. Украинский боксер сразится с победителем поединка Ортис – Мадримов.

Богачук хотел драться с Себастьяном Фундорой, но американец не принял вызов. Поэтому Всемирный боксерский совет сам определил оппонента украинцу, сообщает 24 канал со ссылкой на WBC.

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Большой шанс для Богачука

Благодаря победе в финальном элиминаторе Сергей Богачук получил шанс драться с победителем боя между временным чемпионом Вирджилом Ортисом и узбекским боксером Исраилом Мадримовым.

Сергей Богачук сможет претендовать на главный пояс и звание чемпиона мира по версии WBC. Для этого украинскому боксеру нужно победить будущего оппонента.

Отметим, что бой между Ортисом и Мадримовым состоится 22 февраля. Место проведения поединка аравийский Эр-Рияд.

К слову. Ранее Сергей Богачук уже встречался с Вирджилом Ортисом. Американец победил решением судей, несмотря на то, что украинский боксер дважды отправлял своего оппонента в нокдаун.

Также напомним, что Богачук провел поединок в андеркарде реванша Усик – Фьюри 21 февраля 2024 года в Эр-Рияде. Тогда Сергей победил нокаутом британского боксера Ишмаэля Дэвиса.