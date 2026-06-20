Следующий бой он проведет в рамках боксерского вечера, организованного промоутерской компанией Zuffa Boxing. Об этом сам Деревянченко сообщил в Instagram.
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Кто станет следующим соперником украинца?
Сергей Деревянченко (16-6) сразится с американцем Джалилом Гекеттом (12-1), а сам поединок будет состоять из 10 раундов.
Бой состоится 26 июля в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden.Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
Отметим, что в 2018–2020 годах наш земляк трижды уступал в боях за титул чемпиона мира. Лучшим его шансом считается поединок против казахстанца Геннадия Головкина, который Деревянченко проиграл с минимальным, но единогласным решением всех трех судей. Тогда многие эксперты не согласились с таким вердиктом.
Что еще известно о Сергее Деревянченко?
Сейчас 40-летний боксер переживает не лучший этап в своей карьере. За последние восемь боев на профессиональном ринге он потерпел пять поражений.
Последнее поражение украинца было в 2024 году, в бою против француза Кристиана Мбилли. По итогам десяти раундов все судьи единогласным решением отдали предпочтение сопернику Деревянченко: 100−90, 99−91, 98−92. Соперник украинца защитил титулы WBC Continental Americas и WBA International.
После этого Сергей победил американца Джереми Рамоса в июле 2025 года.