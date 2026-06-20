Деревянченко выйдет на ринг в Нью-Йорке: с кем и когда будет драться украинец

Опытный украинский боксер среднего веса (72,57 килограммов) Сергей Деревянченко открыл для себя новую страницу в карьере. Спортсмен рассказал о деталях нового боя.

Следующий бой он проведет в рамках боксерского вечера, организованного промоутерской компанией Zuffa Boxing. Об этом сам Деревянченко сообщил в Instagram.

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Кто станет следующим соперником украинца?

Сергей Деревянченко (16-6) сразится с американцем Джалилом Гекеттом (12-1), а сам поединок будет состоять из 10 раундов.

Бой состоится 26 июля в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden.

Отметим, что в 2018–2020 годах наш земляк трижды уступал в боях за титул чемпиона мира. Лучшим его шансом считается поединок против казахстанца Геннадия Головкина, который Деревянченко проиграл с минимальным, но единогласным решением всех трех судей. Тогда многие эксперты не согласились с таким вердиктом.

Что еще известно о Сергее Деревянченко?

Сейчас 40-летний боксер переживает не лучший этап в своей карьере. За последние восемь боев на профессиональном ринге он потерпел пять поражений.

Последнее поражение украинца было в 2024 году, в бою против француза Кристиана Мбилли. По итогам десяти раундов все судьи единогласным решением отдали предпочтение сопернику Деревянченко: 100−90, 99−91, 98−92. Соперник украинца защитил титулы WBC Continental Americas и WBA International.

После этого Сергей победил американца Джереми Рамоса в июле 2025 года.