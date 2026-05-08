Сможет выступать за сборную: футболист европейского клуба получил украинское гражданство

19-летний Сергей Игнатков официально получил разрешение ФИФА на выступления за сборную Украины после смены спортивного гражданства. Полузащитник боснийского Сараево может получить вызов в стан сине-желтых.

Украина получила еще одного перспективного исполнителя из европейского чемпионата. Сергей Игнатков, который родился в Боснии и Герцеговине, завершил все юридические процедуры и сделал выбор в пользу украинской сборной, передает 24 Канал.

Что известно о смене гражданства футболиста?

ФИФА на своем сайте официально утвердила переход Игнаткова под юрисдикцию УАФ. Ранее хавбек выступал за юношеские сборные Боснии и Герцеговины, однако благодаря украинскому происхождению отца решил представлять именно Украину на международном уровне.

По информации sport.ua, футболист мог выбирать сразу между несколькими национальными командами, среди которых также были Сербия, Северная Македония и Россия, однако окончательно остановился на украинском варианте.

Кто такой Сергей Игнатков?

В текущем чемпионате боснийской Премьер-лиги футболист провел 12 поединков, пишет "Чемпион".

Игнатков имеет рост 188 см и выступает преимущественно на позиции опорного полузащитника, но может сыграть центрбека. Боснийские медиа называют его одним из самых перспективных талантов своего поколения.

По своему возрасту Игнатков может выступать за сборную Украины U-19, которую тренирует Дмитрий Михайленко.

Юношеская сборная Украины летом выступит на Евро-2026. "Сине-желтые" сыграют на групповом этапе против Хорватии, Сербии и Италии. Вполне вероятно, что дебютный вызов в лагерь команды получит Игнатков.