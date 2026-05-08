Україна отримала ще одного перспективного виконавця з європейського чемпіонату. Сергій Ігнатков, який народився у Боснії і Герцеговині, завершив усі юридичні процедури та зробив вибір на користь української збірної, передає 24 Канал.

Дивіться також "Не потрібно їх брати в жодному разі": екстренер збірної України – про натуралізацію бразильців

Що відомо про зміну громадянства футболіста?

ФІФА на своєму сайті офіційно затвердила перехід Ігнаткова під юрисдикцію УАФ. Раніше хавбек виступав за юнацькі збірні Боснії і Герцеговини, однак завдяки українському походженню батька вирішив представляти саме Україну на міжнародному рівні.

За інформацією sport.ua, футболіст міг обирати одразу між кількома національними командами, серед яких також були Сербія, Північна Македонія та Росія, однак остаточно зупинився на українському варіанті.

Хто такий Сергій Ігнатков?

У поточному чемпіонаті боснійської Прем'єр-ліги футболіст провів 12 поєдинків, пише "Чемпіон".

Ігнатков має зріст 188 см та виступає переважно на позиції опорного півзахисника, але може зіграти центрбека. Боснійські медіа називають його одним із найперспективніших талантів свого покоління.

За своїм віком Ігнатков може виступати за збірну України U-19, яку тренує Дмитро Михайленко.

Юнацька збірна України влітку виступить на Євро-2026. "Синьо-жовті" зіграють на груповому етапі проти Хорватії, Сербії та Італії. Цілком ймовірно, що дебютний виклик у табір команди отримає Ігнатков.