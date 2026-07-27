Советник Усика ответил критикам Джошуа

Энтони Джошуа успешно вернулся в ринг, нокаутировав Кристиана Пренга. В то же время, выступление британца вызвало споры, ведь уже в первом раунде он дважды побывал в нокдауне.

Менеджер Александра Усика Сергей Лапин встал на защиту Энтони Джошуа после его победы нокаутом, пишет телеграмм-канал Tanksport . Он призвал критиков вспомнить, из-за чего прошел британец.

Лапин призвал не торопиться с критикой

Менеджер чемпиона мира Александра Усика Сергей Лапин высказался по поводу выступления Энтони Джошуа после его досрочной победы над Кристианом Пренгой . Несмотря на неоднозначное течение боя, представитель украинца считает, что главным итогом вечера стал успешный результат.

Лапин напомнил, что Джошуа только недавно вернулся к полноценным выступлениям после произошедшей в декабре трагической автомобильной аварии. В той катастрофе погибли два его ближайших друга и члена команды, что стало тяжелым ударом для британского боксера.

По словам менеджера Усика, после таких событий спортсмен проходит не только физическое, но и психологическое обновление. Именно поэтому, по его мнению, следует оценивать не отдельные ошибки в ринге, а сам факт возвращения Джошуа к победам.

Лапин подчеркнул, что способность снова выйти на ринг после пережитой трагедии свидетельствует о сильном характере британца. Он назвал Джошуа настоящим мужчиной, не сдавшимся после тяжелых испытаний.

Команда Усика может помочь в бою с Фьюри

После победы над Пренгой все активнее обсуждается возможный поединок Энтони Джошуа против Тайсона Фьюри. Если это сражение состоится, то в углу британца будет работать команда, которая уже имеет успешный опыт противостояния с "Цыганским королем".

Ранее Фьюри и Джошуа подписали контракт на бой, запланированный на четвертый квартал 2026 года. Точные дата и место проведения долгожданного поединка станут известны позже.

Именно тренерский штаб Александра Усика дважды подряд помог украинцу победить Фьюри. Один из этих триумфов принес Усику историческое звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

В DAZN отмечают, что знания и опыт команды украинского чемпиона могут стать важным преимуществом для Джошуа в случае организации мегабоя из Фьюри.