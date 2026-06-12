"Это полный бред": Палкин рассказал, как вел себя Шахтер при подписании Караваева

Переход бывшего футболиста Динамо Александра Караваева в Шахтер остается одной из главных тем украинского футбольного межсезонья. Своё мнение по этому поводу высказал и генеральный директор донецкого клуба.

Сергей Палкин заявил, что "горняки" действовали в рамках всех футбольных правил при подписании Александра Караваева. Его слова привела клубная пресс-служба Шахтера.

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Что сказал Палкин?

По словам футбольного функционера, 34-летний игрок Динамо стал трансферной целью, когда стало известно об уходе Юхима Конопли в немецкую Бундеслигу.

Топ-менеджер Шахтера заявил, что донецкий клуб не нарушал никаких формальностей.

С Караваевым мы вступили в переговоры в соответствии с правилами, когда до окончания его контракта оставалось менее шести месяцев. Кстати, читал, что нас обвиняют, будто мы украли игрока, переманили его. Это абсолютный бред, не имеющий ничего общего с реальностью. Мы вели себя цивилизованно, соблюдая все нормы уважения и этики в обоих случаях – как в деле Конопли, так и Караваева,

– сказал Палкин.

Генеральный директор Шахтера добавил, что футболист должен присоединиться к команде во время летних подготовительных сборов.

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Александр является воспитанником Шахтера и до 25 лет находился на контракте в донецком клубе, однако так и не провел там ни одного матча. Он несколько раз сдавался в аренду, во время которой представлял ПФК Севастополь, луганскую Зорю и турецкий Фенербахче.

В 2017 году его продали в Зорю, откуда через два года футболист перешел в киевское Динамо.