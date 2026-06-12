Сергій Палкін заявив, що "гірники" діяли у межах усіх футбольних правил під час підписання Олександра Караваєва. Його слова навела клубна пресслужба Шахтаря.

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Що сказав Палкін?

За словами футбольного функціонера, 34-річний гравець Динамо став трансферною ціллю, коли стало відомо про відхід Юхима Коноплі у німецьку Бундеслігу.

Топменеджер Шахтаря, заявив, що донецький клуб не порушував жодних формальностей.

З Караваєвим ми увійшли в переговори відповідно до правил, коли до завершення його контракту залишалося менше шести місяців. До речі, читав, що нас звинувачують, ніби мов ми вкрали гравця, переманили його. Це абсолютна маячня, яка не має нічого спільного з дійсністю. Ми поводились цивілізовано з дотриманням всіх норм поваги та етики в обох випадках – у справі як Коноплі, так і Караваєва,

– сказав Палкін.

Гендиректор Шахтаря додав, що футболіст має доєднатись до команди під час літніх підготовчих зборів.

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Олександр є вихованцем Шахтаря та до 25 років перебував на контракті у донецькому клубі, однак так і не провів там жодного матчу. Він кілька разів здавався у оренди, під час яких представляв ПФК Севастополь, луганську Зорю та турецький Фенербахче.

У 2017-му його продали у Зорю, звідки через два роки футболіст перейшов у київське Динамо.