Легенда Шахтера занял должность в Динамо

Столичный клуб продолжает обновлять структуру детско-юношеской футбольной школы. К работе с молодыми талантами присоединился один из самых опытных украинских тренеров.

Киевское Динамо укрепило свою академию специалистом, который много лет был связан с Шахтером. О назначении официально сообщил новый директор ДЮФШ Николай Роздобудько, сообщает сайт "бело-синих".

Легенда Шахтера начнет новый этап карьеры в Динамо

Новый директор детско-юношеской футбольной школы Динамо Николай Роздобудько подтвердил, что к киевскому клубу присоединился Сергей Попов. Бывший футболист донецкого Шахтера будет работать тренером в структуре академии "бело-синих".

Ряды ДЮФШ "Динамо" уже пополнил тренер Сергей Попов, который ранее работал тренером второй команды "Шахтера" и юношеских сборных Украины разных возрастов,

– заявил Роздобудько.

Для украинского футбола это довольно символичное назначение, ведь Попов долгое время был связан с донецким клубом как футболист, а впоследствии работал в его тренерской системе. Теперь он будет помогать развивать молодых игроков главного конкурента "горняков".

Впечатляющий тренерский опыт Попова

Сергей Попов имеет многолетний опыт работы с юными футболистами. В разные годы он возглавлял сборные Украины U-16, U-17, U-18, U-19 и U-20, где занимался подготовкой молодых талантов, многие из которых впоследствии вышли на профессиональный уровень.

Также специалист входил в тренерские штабы ряда известных украинских клубов. Он работал ассистентом главного тренера в Металлисте, Заре, Ворскле и Металлисте 1925, приобретя большой опыт на самом высоком уровне.

Последним местом работы Попова был чемпионат Кыргызстана. Там украинец возглавлял клубы Алга и Мурас Юнайтед, после чего решил вернуться на родину. Теперь его главной задачей станет развитие юных футболистов Динамо, которое продолжает реформировать систему подготовки собственных воспитанников.