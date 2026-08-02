Київське Динамо посилило свою академію фахівцем, який багато років був пов'язаний із Шахтарем. Про призначення офіційно повідомив новий директор ДЮФШ Микола Роздобудько, повідомляє сайт "біло-синіх".

Легенда Шахтаря розпочне новий етап кар'єри в Динамо

Новий директор дитячо-юнацької футбольної школи Динамо Микола Роздобудько підтвердив, що до київського клубу приєднався Сергій Попов. Колишній футболіст донецького Шахтаря працюватиме тренером у структурі академії "біло-синіх".

Ряди ДЮФШ Динамо вже поповнив тренер Сергій Попов, який раніше працював тренером другої команди Шахтаря та юнацьких збірних України різного віку,

– заявив Роздобудько.

Для українського футболу це досить символічне призначення, адже Попов тривалий час був пов'язаний із донецьким клубом як футболіст, а згодом працював у його тренерській системі. Тепер він допомагатиме розвивати молодих гравців головного конкурента "гірників".

Вражаючий тренерський досвід Попова

Сергій Попов має багаторічний досвід роботи з юними футболістами. У різні роки він очолював збірні України U-16, U-17, U-18, U-19 та U-20, де займався підготовкою молодих талантів, багато з яких згодом доросли до професійного рівня.

Також фахівець входив до тренерських штабів низки відомих українських клубів. Він працював асистентом головного тренера в Металісті, Зорі, Ворсклі та Металісті 1925, здобувши великий досвід на найвищому рівні.

Останнім місцем роботи Попова був чемпіонат Киргизстану. Там українець очолював клуби Алга та Мурас Юнайтед, після чого вирішив повернутися на батьківщину. Тепер його головним завданням стане розвиток юних футболістів Динамо, яке продовжує реформувати систему підготовки власних вихованців.