Люди, на которых все держится: Ребров обратился к ВСУ после выхода Украины в плей-офф отбора ЧМ

Сборная Украины по футболу 16 ноября завоевала путевку в плей-офф квалификации на чемпионат мира-2026. Команда Сергея Реброва в решающем матче победила Исландию 2:0.

После победного матча в профиле Сергея Реброва в инстаграме появился пост, который главный тренер сборной Украины посвятил украинским военным. Наставник со словами благодарности обратился к ВСУ, пишет 24 Канал.

Что сказал Ребров в адрес украинских военных?

Украинский коуч отметил, что это тот случай, когда одного банального "спасибо" недостаточно. В то же время Ребров заметил, что именно это "спасибо" имеет сильный смысл, эмоции и уважение к нашим защитникам.

Это спасибо, всем людям, которые сейчас защищают наше государство в целом, и каждого из нас в частности. Это люди на которых держится все. Люди, благодаря которым мы можем играть и побеждать. Благодаря которым можем жить. Я всегда помню благодаря кому мы есть. Всегда говорю об этом перед командой,

– написал тренер "сине-желтых".

Ребров добавил, что команда всегда рада видеть военных на тренировке и дарить мгновения радости после победных матчей.

Напомним, что после матча 16 ноября в соцсетях Реброва также появилась публикация, в которой он поблагодарил всех украинцев, главе государства Владимиру Зеленскому и его Офису.

К слову. По данным Transfermarkt, Ребров провел во главе сборной 32-ю игру. Наставник сравнялся по этому показателю с Йожефом Сабо в списке тренеров, которые провели наибольшее количество матчей, работая с национальной командой. Коучи делят между собой четвертую и пятую строчки. Зато лидером остается нынешний президент УАФ Андрей Шевченко (52 поединка).

С кем может сыграть Украина в плей-офф отбора на ЧМ-2026?