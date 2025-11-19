Люди, на которых все держится: Ребров обратился к ВСУ после выхода Украины в плей-офф отбора ЧМ
- Сборная Украины по футболу одержала победу над Исландией 2:0, что обеспечило ей место в плей-офф квалификации на чемпионат мира-2026.
- Сергей Ребров выразил благодарность украинским военным за их поддержку, подчеркивая значимость их работы для успехов команды.
Сборная Украины по футболу 16 ноября завоевала путевку в плей-офф квалификации на чемпионат мира-2026. Команда Сергея Реброва в решающем матче победила Исландию 2:0.
После победного матча в профиле Сергея Реброва в инстаграме появился пост, который главный тренер сборной Украины посвятил украинским военным. Наставник со словами благодарности обратился к ВСУ, пишет 24 Канал.
Что сказал Ребров в адрес украинских военных?
Украинский коуч отметил, что это тот случай, когда одного банального "спасибо" недостаточно. В то же время Ребров заметил, что именно это "спасибо" имеет сильный смысл, эмоции и уважение к нашим защитникам.
Это спасибо, всем людям, которые сейчас защищают наше государство в целом, и каждого из нас в частности. Это люди на которых держится все. Люди, благодаря которым мы можем играть и побеждать. Благодаря которым можем жить. Я всегда помню благодаря кому мы есть. Всегда говорю об этом перед командой,
– написал тренер "сине-желтых".
Ребров добавил, что команда всегда рада видеть военных на тренировке и дарить мгновения радости после победных матчей.
Напомним, что после матча 16 ноября в соцсетях Реброва также появилась публикация, в которой он поблагодарил всех украинцев, главе государства Владимиру Зеленскому и его Офису.
К слову. По данным Transfermarkt, Ребров провел во главе сборной 32-ю игру. Наставник сравнялся по этому показателю с Йожефом Сабо в списке тренеров, которые провели наибольшее количество матчей, работая с национальной командой. Коучи делят между собой четвертую и пятую строчки. Зато лидером остается нынешний президент УАФ Андрей Шевченко (52 поединка).
С кем может сыграть Украина в плей-офф отбора на ЧМ-2026?
18 ноября определились все европейские команды, которые напрямую вышла на Мундиаль, те, которые пробились в стадию плей-офф и те, которые вообще вылетели из борьбы.
Украина благодаря положительному сценарию вошла в первую корзину посева во время жеребьевки. Это позволило "сине-желтым" избежать поединков с Италией, Турцией или Данией.
Зато команда Реброва в полуфинале встретится с кем-то из представителей четвертой корзины – Румынией, Швецией, Северной Македонией или Северной Ирландией.
Жеребьевка плей-офф отбора состоится 20 ноября. Начало – в 14:00 (по киевскому времени).
Напомним, что наша сборная еще ни разу не выходила на ЧМ через стадию плей-офф, где играла уже пять раз. Впервые и пока последний раз Украина выступала на Мундиале еще в 2006-м году, когда в четвертьфинале вылетела от Италии (0:3).