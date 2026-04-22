По мнению функционера, Украинская ассоциация футбола не может ограничиться самим фактом увольнения коуча и сообщениями-благодарностями в соцсетях. Пронин в комментариях в инстаграме требует, чтобы перед украинцами отчитались за годы работы специалиста с главной командой.

Почему Шевченко и Ребров должны предоставить отчет о работе перед болельщиками?

По мнению юриста, Сергей Ребров и президент УАФ Андрей Шевченко обязаны провести отчетную пресс-конференцию, чтобы публично проанализировать результаты работы наставника.

Если по итогам всего контрактного цикла не будет ответов на логичные вопросы в личном присутствии Реброва - это будет плевок в лицо всем болельщикам украинского футбола. У этого штаба были зарплаты не три копейки. Я мог возглавить сборную и про*бать отбор на ЧМ, а деньги бы на дроны отправил бы,

– сетует Пронин.

Экс-президент Федерации легкой атлетики отметил, что футбольное сообщество имеет полное право услышать от ответственных за результаты сборной выводы относительно того, что удалось, а что нет, ведь это "вопрос уважения к людям, которые живут этой командой".

Чего достигла сборная Украины под руководством Сергея Реброва?