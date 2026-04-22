"Плевок в лицо": известный спортивный юрист требует от Шевченко и Реброва отчет о работе
Бывший глава Федерации легкой атлетики Украины, а ныне популярный спортивный юрист, адвокат Владислава Гераскевича Евгений Пронин прокомментировал отставку Сергея Реброва с должности главного тренера сборной Украины.
По мнению функционера, Украинская ассоциация футбола не может ограничиться самим фактом увольнения коуча и сообщениями-благодарностями в соцсетях. Пронин в комментариях в инстаграме требует, чтобы перед украинцами отчитались за годы работы специалиста с главной командой.
Почему Шевченко и Ребров должны предоставить отчет о работе перед болельщиками?
По мнению юриста, Сергей Ребров и президент УАФ Андрей Шевченко обязаны провести отчетную пресс-конференцию, чтобы публично проанализировать результаты работы наставника.
Если по итогам всего контрактного цикла не будет ответов на логичные вопросы в личном присутствии Реброва - это будет плевок в лицо всем болельщикам украинского футбола. У этого штаба были зарплаты не три копейки. Я мог возглавить сборную и про*бать отбор на ЧМ, а деньги бы на дроны отправил бы,
– сетует Пронин.
Экс-президент Федерации легкой атлетики отметил, что футбольное сообщество имеет полное право услышать от ответственных за результаты сборной выводы относительно того, что удалось, а что нет, ведь это "вопрос уважения к людям, которые живут этой командой".
Чего достигла сборная Украины под руководством Сергея Реброва?
- По данным статистического портала Transfermarkt, под руководством Сергея Реброва сборная Украины провела 34 матча, в которых одержала 16 побед, потерпела 10 поражений и 8 раз играла вничью.
- Ребров вывел команду на Евро-2024, где "сине-желтые" не вышли из группы, разгромно уступив Румынии, обыграв Словакию и расписав мировую с Бельгией.
- Команда заняла второе место в группе Лиги наций с Грузией, Албанией и Чехией и не смогла повыситься в классе, уступив Бельгии в стыковом плей-офф по сумме двух матчей.
- Так же второе место было у команды в отборе на чемпионат мира, после чего в полуфинале плей-офф мы без шансов уступили Швеции и прекратили борьбу за путевку на Мундиаль.