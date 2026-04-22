Ребров ушел из сборной Украины, но сохранил за собой важную должность

Сергей Ребров 22 апреля официально покинул тренерский мостик сборной Украины по футболу. В Украинской ассоциации футбола (УАФ) рассказали подробности.

Несмотря на отставку, 51-летний тренер останется в структуре УАФ. В ассоциации сообщили, что Ребров продолжает быть частью команды УАФ в роли вице-президента и члена Исполнительного комитета.

Что известно об увольнении Реброва?

Ребров покидает команду после того, как не смог вывести сборную Украины на чемпионат мира 2026 года. В раунде плей-офф "сине-желтые" проиграли Швеции и потеряли шансы поехать на Мундиаль.

Добавим, что контракт специалиста со сборной действовал до конца июля 2026 года. И в УАФ рассказали, что пришли к согласию о прекращении сотрудничества.

Ранее наставник не явился на Конгресс УАФ, который состоялся в Ужгороде. Также в СМИ были слухи, что Ребров якобы получил предложение из Саудовской Аравии.

Какие результаты Реброва в сборной Украины?