Очень трудно говорить с Путиным, – Ребров прокомментировал мирные переговоры

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров провел предматчевую пресс-конференцию. Среди прочего у специалиста поинтересовались его отношением к переговорам между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Во вторник, 18 марта, состоялся телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным. Политики должны были договориться о временном перемирии, пишет 24 Канал.

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Что сказал Ребров о переговорах между Трампом и Путиным

Разговор между Трампом и Путиным стал темой номер один в мире. Даже во время предматчевой пресс-конференции журналисты поинтересовались у Сергея Реброва его мнением относительно неудачных переговоров.

Для меня трудно даже говорить об этом. Мы все боремся за нашу свободу. Для нас очень важна помощь США. Мое мнение – очень трудно говорить с Путиным. Мы должны бороться. И США, и любой другой должен помогать нам,

– ответил Ребров.

Отметим, что во время переговоров Путин пообещал Трампу не бить по инфраструктурным объектам Украины. Однако кровавый диктатор в очередной раз солгал. В ночь на 19 марта 145 российских дронов атаковали украинские больницы и другую гражданскую инфраструктуру.

Напомним, что первый матч плей-офф Лиги наций между сборными Украины и Бельгии состоится в четверг, 20 марта. Игра начнется в 21:45 по киевскому времени. Стало известно, какой украинский телеканал бесплатно будет транслировать поединок Украина – Бельгия.