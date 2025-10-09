Национальная сборная Украины в третьем туре отбора на ЧМ-2026 встретится с командой Исландии. Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров рассказал о кадровой ситуации накануне ключевого поединка.

Перед матчем с Исландией состоялась пресс-конференция с участием Сергея Реброва. Главный тренер "сине-желтых" ответил на вопросы журналистов, пишет 24 Канал со ссылкой на УАФ.

Сыграет ли Ярмолюк с Исландией?

51-летний специалист отдельно остановился на готовности полузащитника Брентфорда Егора Ярмолюка. Один из ключевых игроков команды не сможет помочь своим партнерам.

К сожалению, Егор завтра играть не сможет. Он восстанавливается. Мы разговаривали с врачами, послезавтра он уже будет работать в основной группе. Надеемся, что он будет готов на следующую игру, с Азербайджаном,

– сообщил Ребров.

В общем из-за травм ряд игроков не сыграет в октябрьских поединках. Впрочем, кадровый потенциал команды позволяет их заменить.

"Что касается других игроков, к сожалению, много травм. Но мы вызвали достаточное количество исполнителей, которые могут заменить травмированных. Считаю, те, кто сейчас есть в расположении сборной, должны решать задачи и завтра, и в следующей игре", – резюмировал Ребров.

Кто из украинцев не сыграет с Исландией?

Егор Ярмолюк прибыл в расположение сборной Украины с повреждением. Врачи диагностировали у него травму связок голеностопного сустава.

Ранее лагерь "сине-желтых" покинули вингер Жироны Виктор Цыганков, который недолечил травму, а также защитник Динамо Александр Тымчик. Все они отправились домой.

В заявке Украины на октябрьские матчи отсутствуют также Александр Зинченко и Александр Зубков. Их даже не вызвали в сборную.

Зато дебютное приглашение получил Владислав Велетень, а Руслан Малиновский вернулся в сборную после длительной паузы.

Напомним, что матч Исландия – Украина состоится в пятницу, 10 октября. Поединок в Рейкьявике начнется в 21:45 по киевскому времени. В турнирной таблице группы D на сайте УЕФА подопечные Сергея Реброва занимают третью строчку с одним баллом в активе.