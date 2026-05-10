Ребров нашел себе новый клуб: договоренности достигнуты

Сергей Ребров возвращается к клубной работе после не слишком удачного периода работы с национальной сборной Украины. Похоже, коуч окончательно определился с чемпионатом и командой, где продолжит свою карьеру.

Украинский специалист сменит на посту тренера известного испанца, который был победителем Лиги чемпионов. На это указывает ряд инсайдов о переговорах в Афинах, пишет NewsPAO.

Где продолжит тренерскую работу Сергей Ребров?

Греческие журналисты говорят, что две недели назад Сергей Ребров возобновил переговоры с рядом команд, которые ранее происходили осенью – когда существовал риск, что Украина досрочно провалит задачу выхода на чемпионат мира, не выйдя даже в плей-офф.

Тогда был достигнут определенный прогресс относительно возможного назначения Реброва в Панатинаикос. Именно эта команда сейчас является лидером в борьбе за контракт коуча. Инсайдеры говорят, что "зеленые" внезапно прекратили активные поиски тренера на рынке, что может свидетельствовать о достижении окончательной договоренности.

Панатинаикос провалил сезон, занимая лишь четвертое место в греческой Суперлиге. Это означает, что команда не сможет попасть в Лигу чемпионов и потеряет важные призовые от УЕФА, что совершенно не устраивает руководство.

Кого заменит Ребров в Панатинаикосе?

Клуб из Афин сейчас тренирует именитый испанский наставник Рафаэль Бенитес, который больше всего известен победой с Ливерпулем в Лиге чемпионов в 2005 году в матче, названном "стамбульским чудом" – 3:3 с Миланом Андрея Шевченко в основное время и успешная серия пенальти, где лучший украинский игрок в истории не забил с отметки.

Как пишет Transfermarkt, контракт Бенитеса рассчитан до лета 2027 года. Это означает, что в случае увольнения Панатинаикосу придется заплатить компенсацию. Финансовый аспект заставляет руководство искать варианты с новым коучем, который не будет требовать большой зарплаты – Ребров на фоне дорогого Бенитеса подходит идеально.

Какие еще предложения по работе есть у Реброва?