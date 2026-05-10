Український спеціаліст змінить на посаді тренера відомого іспанця, який був переможцем Ліги чемпіонів. На це вказує низка інсайдів про переговори в Афінах, пише NewsPAO.

Дивіться також Алієв розніс Шевченка та Реброва – легенда Динамо хоче бачити Ярмоленка у збірній України

Де продовжить тренерську роботу Сергій Ребров?

Грецькі журналісти говорять, що два тижні тому Сергій Ребров відновив перемовини з низкою команд, які раніше відбувалися восени – коли існував ризик, що Україна достроково провалить завдання виходу на чемпіонат світу, не вийшовши навіть у плей-оф.

Тоді було досягнуто певного прогресу щодо можливого призначення Реброва у Панатінаїкос. Саме ця команда зараз є лідером у боротьбі за контракт коуча. Інсайдери говорять, що "зелені" раптово припинили активні пошуки тренера на ринку, що може свідчити про досягнення остаточної домовленості.

Панатінаїкос провалив сезон, посідаючи лише четверте місце у грецькій Суперлізі. Це означає, що команда не зможе потрапити до Ліги чемпіонів і втратить важливі призові від УЄФА, що абсолютно не влаштовує керівництво.

Кого замінить Ребров у Панатінаїкосі?

Клуб з Афін наразі тренує іменитий іспанський наставник Рафаель Бенітес, який найбільше відомий перемогою з Ліверпулем у Лізі чемпіонів у 2005 році в матчі, названому "стамбульським дивом" – 3:3 з Міланом Андрія Шевченка в основний час і успішна серія пенальті, де найкращий український гравець в історії не забив з позначки.

Як пише Transfermarkt, контракт Бенітеса розрахований до літа 2027 року. Це означає, що в разі звільнення Панатінаїкосу доведеться заплатити компенсацію. Фінансовий аспект змушує керівництво шукати варіанти з новим коучем, який не буде вимагати великої зарплати – Ребров на тлі дорогого Бенітеса підходить ідеально.

Які ще пропозиції щодо роботи є у Реброва?