Ребров сделал первое заявление после отставки из сборной Украины

Сергей Ребров прокомментировал свое будущее после ухода из сборной Украины. Тренер дал понять, что решение о завершении сотрудничества было общим.

Украинская ассоциация футбола официально объявила о прекращении работы наставника с национальной командой. Сам Ребров впервые высказался о ситуации, передает 24 Канал.

Смотрите также Сергей Ребров покинул пост главного тренера сборной Украины

Что сказал Ребров после отставки?

Сергей Ребров после завершения сотрудничества со сборной поблагодарил болельщиков и УАФ. Ранее тренер неоднократно заявлял, что готов к любому развитию событий и не держится за должность, если стороны решат двигаться дальше отдельно.

Я благодарен всей команде и болельщикам за тот этап, который мы прошли. Это был сложный путь с победами и поражениями, но украинцы сборную поддерживали всегда. Это моменты единства, которые я не забуду и за которые всегда буду благодарен. Также благодарю УАФ за постоянное содействие, поддержку и совместную работу,

– передает слова Реброва сайт Украинской ассоциации футбола.

Что известно уход Реброва из сборной?

Украинская ассоциация футбола подтвердила, что стороны пришли к согласию о прекращении сотрудничества. В то же время Ребров не покидает структуру организации – он продолжит работу как вице-президент и член исполкома.

Президент УАФ Андрей Шевченко поблагодарил тренера за вклад в развитие сборной и работу с молодыми футболистами, подчеркнув необходимость двигаться вперед и строить новый этап команды.

Кто станет новым главным тренером сборной Украины – будет сообщено позже.