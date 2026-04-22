Українська асоціація футболу офіційно оголосила про припинення роботи наставника з національною командою. Сам Ребров вперше висловився про ситуацію, передає сайт УАФ.

Дивіться також Сергій Ребров залишив посаду головного тренера збірної України

Що сказав Ребров після відставки?

Сергій Ребров після завершення співпраці із збірною подякував уболівальникам та УАФ. Раніше тренер неодноразово заявляв, що готовий до будь-якого розвитку подій і не тримається за посаду, якщо сторони вирішать рухатися далі окремо.

Я вдячний усій команді та вболівальникам за той етап, який ми пройшли. Це був складний шлях із перемогами і поразками, але українці збірну підтримували завжди. Це моменти єдності, які я не забуду і за які завжди буду вдячний. Також дякую УАФ за постійне сприяння, підтримку та спільну роботу,

– зазначив екснаставник головної команди країни.

Що відомо відхід Реброва зі збірної?

Українська асоціація футболу підтвердила, що сторони дійшли згоди щодо припинення співпраці. Водночас Ребров не залишає структуру організації – він продовжить роботу як віцепрезидент і член виконкому.

Президент УАФ Андрій Шевченко подякував тренеру за внесок у розвиток збірної та роботу з молодими футболістами, наголосивши на необхідності рухатися вперед і будувати новий етап команди.

Хто стане новим головним тренером збірної України – буде повідомлено пізніше.