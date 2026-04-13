Ребров или другой: известный инсайдер озвучил решение УАФ относительно нового тренера сборной Украины
- Сергей Ребров не останется главным тренером сборной Украины, это решение он принял самостоятельно.
- УАФ рассматривает возможность назначения Маркевича, а временно сборную может тренировать Олег Лужный до конца июньского сбора.
Конгресс УАФ на этой неделе может наконец сдвинуть с места вопрос о будущем сборной Украины. Боссы украинского футбола должны решить, останется ли Сергей Ребров на посту главного тренера.
В июне команду ждут контрольные матчи, на время которых у Реброва формально продлится контракт. Но, по информации инсайдера Игоря Цыганика, руководить "сине-желтыми" нынешний коуч все же не будет.
Смотрите также "Шевченко не может уволить Реброва": почему тренер остается в сборной Украины после провала
Что решили в УАФ о тренере сборной Украины?
Цыганик говорит, что в УАФ создали несколько чатов обсуждения, куда не пригласили Сергей Реброва.
Ребров не останется главным тренером сборной. Но это не решение УАФ - это решение самого Реброва. Уже решается, кто будет тренировать команду. Главная фамилия - Маркевич,
– заявил журналист.
При этом ситуация с тем, что соглашение Сергея Реброва действует до конца июля, создает для ассоциации определенные трудности. Рассматривается несколько странное решение относительно товарищеских матчей в июне.
Создается такая схема, что до конца июньского сбора сборную может тренировать Олег Лужный, а потом он передаст полномочия Маркевичу. Сейчас это обсуждается именно так,
– добавил инсайд Цыганык.
В УАФ якобы на самом деле хотели бы пригласить тренировать главную команду итальянца Андреа Мальдеру, который работал в тренерском штабе Андрея Шевченко. Но на пути становится то, как было завершено сотрудничество со специалистом и другими помощниками нынешнего президента ассоциации.
Что известно об отставке Реброва и назначении Маркевича?
- Сам Сергей Ребров в общении с журналистами отказывался объявить об отставке после провала отбора на чемпионат мира.
- Инсайдер Виктор Вацко утверждал, что наставник не хочет покидать пост, считает свою работу удовлетворительной и готов к подписанию нового контракта – даже на менее выгодных финансовых условиях.
- Мирон Маркевич уже тренировал сборную Украины на протяжении четырех матчей в 2010 году и ушел в отставку из-за скандала между ФФУ и Металлистом относительно договорного матча. Он единственный тренер в истории "сине-желтых", который не потерпел ни одного поражения.