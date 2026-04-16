Уволят ли Реброва из сборной Украины –появились новые детали
- Будущее Сергея Реброва в сборной Украины не будет обсуждаться на конгрессе УАФ в Ужгороде.
- Среди возможных преемников Реброва называют Мирона Маркевича, Руслана Ротаня и Юрия Вернидуба, а сам Ребров может перейти к клубному футболу за рубежом.
Будущее Сергея Реброва в сборной Украины вероятно останется неопределенным после конгресса УАФ. Появилась новая информация о возможной отставке тренера.
Вопрос о главном тренере сборной Украины активно обсуждается после неудачного отбора на ЧМ-2026. Как рассказал блогер Игорь Бурбас на своей странице в телеграмме, увольнять Реброва на конгрессе Украинской ассоциации футбола в Ужгороде не будут.
Что известно о конгрессе УАФ?
Ежегодный отчет УАФ состоится завтра в Ужгороде. Предварительно известно, что там будут рассматривать изменения в областных ассоциациях.
Вопрос главного тренера сборной Украины не будет вынесен на рассмотрение Конгресса УАФ. Насколько мне известно, изменения запланированы, в частности, в составе Исполкома УАФ. По предварительному плану в его члены должны войти председатели Закарпатской, Ивано-Франковской и Запорожской областных ассоциаций – соответственно Иван Дуран, Тарас Клим и Николай Белый,
– отметил Игорь Бурбас.
Возможные преемники Реброва
- Сергей Ребров провалил со сборной Украины плей-офф отбора к чемпионату мира-2026.
- Сам тренер не хочет покидать свою должность, несмотря на шквал критики от болельщиков, и хочет доработать контракт.
- Среди кандидатов на замену Реброву называли Мирона Маркевича, Руслана Ротаня, Унаи Мельгосу и других. В этом списке фигурировал также Юрий Вернидуб.
- Тренер сборной Украины может вернуться в клубный футбол – им интересуются иностранные клубы, а один из них готов предложить контракт с зарплатой около 5 миллионов евро в год.