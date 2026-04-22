Дебютанты Реброва: удалось ли тренеру омолодить сборную больше, чем Шевченко
- Сергей Ребров дал дебютировать 20 новым футболистам в национальной сборной Украины, еще трое получили вызовы, но не играли.
- Андрей Шевченко за 5 лет тренерства дал шанс 34 новичкам, что в среднем составляет 6,8 дебютантов в год, по сравнению с 6,6 у Реброва.
Работу главного тренера сборной можно оценивать не только по результатам, но и по тому, как активно он привлекал в команду новых игроков. Сергей Ребров провалил задачу выхода на чемпионат мира –но свой след в будущем главной команды оставил.
Как пишет "Трибуна", за время работы наставника в национальной сборной дебютировали 20 футболистов. Еще трое игроков получали вызовы, но не выходили на поле.
Кто дебютировал в сборной Украины под руководством Реброва?
Ребров очень равномерно подошел к интеграции новых исполнителей в состав главной команды: в 2023 и 2026 годах, когда он тренировал лишь в течение нескольких сборов, список дебютантов пополнили по два игрока. А в 2024-м и 2025-м, когда специалист работал весь год, по 8 футболистов.
В общем первые игровые минуты при Реброве получили 20 украинцев:
- Владислав Ванат – 17 матчей, 2 гола
- Егор Назарина – 6 матчей
- Владимир Бражко – 9 матчей
- Алексей Гуцуляк – 16 матчей, 6 голов
- Максим Таловеров – 8 матчей
- Владислав Кабаев – 3 матча
- Иван Калюжный – 14 матчей, 1 гол
- Александр Назаренко – 3 матча
- Дмитрий Крыськив – 3 матча
- Алексей Сыч – 2 матча
- Егор Ярмолюк – 9 матчей
- Николай Михайленко – 2 матча
- Александр Мартынюк – 1 матч
- Артем Бондаренко – 4 матча
- Назар Волошин – 6 матчей
- Олег Очеретько – 6 матчей, 1 гол
- Владислав Великан – 1 матч
- Тарас Михавко – 1 матч
- Матвей Пономаренко – 2 матча, 1 гол
- Эдуард Сарапий – 1 матч
Евгений Волынец, Богдан Крушинский и Игорь Краснопир не сыграли, хотя были в расположении сборной, как отмечает УАФ.
Кто лучше омолаживал сборную: Шевченко или Ребров?
Андрей Шевченко за время работы главным тренером сборной Украины имел репутацию коуча, который провел одну из самых больших смен поколений в команде. Под его руководством свои дебюты в футболке с трезубцем отметили 34 футболиста.
Учитывая, что Шевченко работал 5 лет, с 2016-го до 2021-го, а Ребров на два года меньше, нынешний президент УАФ все же немного опережает своего бывшего партнера по Динамо. В среднем Шевченко имел 6,8 дебютантов за год работы, у Реброва этот показатель 6,6.
Интересно, что не отставал от коллег и Александр Петраков: хотя он провел на посту главного тренера лишь 1,5 года, успел дать шанс проявить себя 10 футболистам. А это те самые 6,6 новых игрока за год.