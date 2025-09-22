Бывший тренер Александрии Владимир Шаран оценил перспективы Сергея Реброва в сборной Украины по футболу. Наставник рассказал, стоит ли увольнять Сергея Станиславовича с поста главного тренера национальной команды.

Владимир Шаран рассказал, что УАФ следует подождать с увольнением Сергея Реброва из сборной Украины. По его мнению, нужно, чтобы наставник довел свое дело до конца, передает 24 Канал со ссылкой на Sport.ua.

Что Шаран оценил перспективы Реброва в сборной Украины?

Бывший тренер Александрии и других украинских клубов предположил, при каком сценарии УАФ попрощается с Ребровым.

Пусть человек доведет свое дело до конца. Она этот путь начинала, пусть и заканчивает отборочный турнир. А уже после окончания этих соревнований, думаю, и будет принято решение о его дальнейшей судьбе. Практически уверен, что если сборная не выйдет на чемпионат мира, то тренер будет уволен,

– сказал Шаран.

Интересно, что Владимир Богданович отказался называть наставников, которые могли бы сменить Реброва во главе сборной Украины. Шарана и Реброва связывают дружеские отношения, поэтому экс-тренер Карпат не хочет обсуждать тему преемника в национальной команде.

"У национальной команды есть наставник, думаю, в этом вопросе можно поставить точку. Это все равно, что позвонить Реброву или Леоненко и спросить, кто будет вместо Шарана, который в то время работает с определенной командой. Если руководство УАФ не уволило тренера после Евро, а потом после Лиги наций и доверило специалисту работать дальше, пусть наставник доведет дело до конца. Ребров либо опозорится, либо будет на коне. Это мы узнаем только после окончания отборочного турнира", – добавил Шаран.

Как Украина стартовала в отборе на ЧМ-2026?

Украина плохо стартовала в отборе на чемпионат мира-2026 по футболу. Команда Реброва проиграла Франции 0:2 и сыграла вничью 1:1 со сборной Азербайджана.

После двух туров наша сборная с одним баллом занимает 3-е место в квартете D. Хуже дела только у Азербайджана, который с одним очком замыкает группу.

В октябре "сине-желтые" сыграют выездной матч против Исландии (10 октября) и дома против Азербайджана (13 октября).

Ребровым интересуются в Греции?

На фоне такого плохого старта появилась информация о заинтересованности к Сергею Реброву из Греции. Источник SDNA сообщал, что украинский наставник является главной целью Панатинаикоса. Вроде бы стороны уже контактировали между собой.

Ребров мгновенно отреагировал на подобную информацию. Наставник обратился к СМИ, опровергнув слухи о Панатинаикосе.

"У них и спросите, у греческих журналистов, что такое пишут. У меня действующий контракт с Украинской ассоциацией футбола, как я могу вести переговоры с другим клубом? Это все слухи", – ответил Ребров в комментарии изданию "Украинский футбол".

Напомним, что у Реброва есть действующий контракт с УАФ до 30 июля 2026-го года.