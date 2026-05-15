Ребров внес 30 миллионов гривен залога за Ермака, –СМИ

Бывший наставник сборной Украины, который недавно покинул свой пост после провала отбора на ЧМ-2026, оказался в центре нового скандала. Его имя всплыло в деле о залоге для экс-главы Офиса президента.

Сергей Ребров, по данным телеграм-канала "Схемы", внес 30 миллионов гривен залога за Андрея Ермака. Общая сумма внесенных средств за экс-главу Офиса президента средств уже достигла примерно 44,5 миллиона гривен из определенных судом 140 миллионов.

Смотрите также Одиозный депутат поддержал Реброва после отставки

Что известно о помощи Реброва?

Как сообщили журналисты со ссылкой на источники в правоохранительных органах, Сергей Станиславович Ребров перевел 30 миллионов гривен как часть залога за Андрея Ермака. По информации журналистов, в Украине фактически только один живой человек с такими данными, что прямо указывает на бывшего тренера сборной.

Сам Ребров публично не комментирует ситуацию – на звонки и сообщения журналистов он не ответил.

Древние связи Реброва с Ермаком

Ранее Ребров в интервью ютуб-канала "Бомбардир" открыто заявлял, что Андрей Ермак был одним из ключевых людей, способствовавших его возвращению в Украину на должность главного тренера национальной команды.

Кроме того, Ребров и Ермак имеют общего кума - скандального депутата Николая Тищенко.

Напомним, 22 апреля 2026 года Ребров прекратил сотрудничество со сборной Украины после мощной критики из-за непопадания команды на чемпионат мира-2026.

Кто еще внес залог за Ермака?

При бывшем главе Офиса президента Андрее Ермаке уже внесли более 44 миллионов гривен залога. По данным журналистов, ранее средства поступили от трех физических лиц, суммы взносов которых существенно отличаются – от 666 до 8 миллионов гривен.

Наибольший вклад – 8 миллионов гривен – внесла Роза Тапанова, руководительница Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр". По данным журналистов Bihus.Info, ранее она работала юристом в фирме, связанной с Ермаком – "Международная юридическая компания", а после его назначения в Офис президента получила назначение в наблюдательный совет государственного "Сбербанка".