Ребров нашел себе новую работу: выбрал знакомый чемпионат

Еще до провала в плей-офф отбора на чемпионат мира бывший главный тренер сборной Украины Сергей Ребров не скрывал, что имеет несколько предложений от клубов. Похоже, в дальнейшей карьере коуча наступила определенность.

Возвращаться в Украину и работать с отечественными командами вице-президент УАФ не планирует. Зато, как пишет "Трибуна", отправится на Ближний Восток.

Где будет работать Ребров после сборной Украины?

По информации источников, близких к самому Реброву, он получил приглашение от двух клубов из Объединенных Арабских Эмиратов.

Один из них, Аль-Вахда, уже достиг с украинским специалистом продвинутого этапа переговоров. Команда занимает 5-е место в местной Про-лиге, хотя в прошлом сезоне финишировала с бронзовыми медалями. Ухудшение результатов побуждает рассматривать изменения в тренерском штабе.

Для Реброва ОАЭ – не чужая в футбольном плане страна. Как отмечает статистический портал Transfemarkt, в 2021-2023 годах он возглавлял Аль-Айн, с которым становился чемпионом страны и обладателем Кубка лиги. Еще раньше коуч работал в другом ближневосточном чемпионате – Саудовской Аравии. Там во главе Аль-Ахли выигрывал серебряные медали первенства.

Почему Реброва уволили из сборной Украины?

Кризис в отношении футбольного сообщества к главному тренеру национальной команды начался на Евро-2024, где сборная Украины позорно проиграла первый матч группового этапа Румынии со счетом 0:3. В конце концов "сине-желтые" не вышли в плей-офф, хотя и набрали аж четыре очка.

Дела ухудшились, когда в Лиге наций команда уступила Албании и Чехии. Подопечные Реброва смогли после этого выйти в стыковые матчи за повышение в классе и даже обыграли Бельгию 3:1 в первом матче. Но поражение 0:3 после этого оставило сборную в дивизионе B.

Украина не слишком уверенно провела отбор на чемпионат мира: ничья с Азербайджаном стала одним из самых провальных результатов за время работы Реброва. В итоге команде удалось попасть в плей-офф, но там произошел провал со Швецией, которая обыграла украинцев 3:1 с хет-триком Дьокереша.

Даже под давлением Ребров все равно не хотел самостоятельно подавать в отставку и агрессивно общался с прессой. В конце концов только спустя почти месяц после шведского позора УАФ объявила, что с коучем прекращено сотрудничество.