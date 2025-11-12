Ребров ответил критикам, требующим его отставки
- Сергей Ребров, главный тренер сборной Украины, спокойно ответил на критику и отметил, что сосредоточен на своей работе и подготовке к матчам.
- Ребров возглавил сборную Украины 7 июня 2023 года, проведя 30 матчей с 14 победами, 8 ничьими и 8 поражениями, и вывел команду на Евро-2024.
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров получил в свой адрес немало критики после неудачных матчей. От специалиста требовали подать в отставку и освободить должность.
Накануне матча отбора на ЧМ-2026 Франция – Украины состоялась традиционная пресс-конференция с участием тренеров и игроков. Наставник "сине-желтых" Сергей Ребров ответил на вопрос о критике в свой адрес, звучащей из уст болельщиков, экспертов и блогеров, пишет 24 Канал со ссылкой на УАФ.
Что сказал Ребров своим критикам?
Сергей Станиславович спокойно ответил на вопрос о хейте, что несется в его адрес после неудачных стартовых матчей квалификации на ЧМ-2026.
Я не помню тренера национальной сборной, которого не критиковали. Это есть всегда, ты от этого никуда не денешься. У каждого болельщика есть свое видение, у каждого журналиста есть свое видение, но я сконцентрирован на работе,
– заявил Ребров.
Главный тренер сборной Украины отметил, что не обращает внимания на негативные и даже на положительные отзывы. Он сконцентрирован на своей работе и готовится к ответственному матчу.
Важно! Матч Франция – Украина состоится в четверг, 13 ноября. Стартовый свисток на парижском стадионе "Парк де Пренс" прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Как работал Ребров со сборной Украины?
- Напомним, что Сергей Ребров возглавил сборную Украины 7 июня 2023 года. Под его руководством "сине-желтые" провели уже 30 матчей: 14 побед, 8 ничьих и 8 поражений.
- Сергей Станиславович вместе со своим тренерским штабом вывели сборную Украины на Евро-2024. На групповом этапе турнира украинцы набрали четыре балла, но не смогли пробиться в плей-офф.
- В розыгрыше Лиги наций сезона-2024/25 Украина боролась за выход в дивизион А. Однако по итогу стыковых матчей уступила Бельгии: 3:1 и 0:3.
- В отборе на ЧМ-2026 подопечные Реброва идут на втором месте группы D, сохраняя шансы на попадание в плей-офф. В последних двух поединках отбора "сине-желтые" встретятся с Францией и Исландией.
- По данным Transfermarkt, контракт Сергея Реброва с УАФ действует до 31 июля 2026 года.
Ранее сообщалось, что накануне ноябрьских матчей сборной Украины Сергей Ребров в четвертый раз стал отцом.