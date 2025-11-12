Ребров ответил критикам, требующим его отставки

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров получил в свой адрес немало критики после неудачных матчей. От специалиста требовали подать в отставку и освободить должность.

Накануне матча отбора на ЧМ-2026 Франция – Украины состоялась традиционная пресс-конференция с участием тренеров и игроков. Наставник "сине-желтых" Сергей Ребров ответил на вопрос о критике в свой адрес, звучащей из уст болельщиков, экспертов и блогеров, пишет 24 Канал со ссылкой на УАФ.

Читайте также Это проблема всех команд: Ребров отреагировал на кадровые потери перед матчем с Францией

Что сказал Ребров своим критикам?

Сергей Станиславович спокойно ответил на вопрос о хейте, что несется в его адрес после неудачных стартовых матчей квалификации на ЧМ-2026.

Я не помню тренера национальной сборной, которого не критиковали. Это есть всегда, ты от этого никуда не денешься. У каждого болельщика есть свое видение, у каждого журналиста есть свое видение, но я сконцентрирован на работе,

– заявил Ребров.

Главный тренер сборной Украины отметил, что не обращает внимания на негативные и даже на положительные отзывы. Он сконцентрирован на своей работе и готовится к ответственному матчу.

Важно! Матч Франция – Украина состоится в четверг, 13 ноября. Стартовый свисток на парижском стадионе "Парк де Пренс" прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Как работал Ребров со сборной Украины?

Напомним, что Сергей Ребров возглавил сборную Украины 7 июня 2023 года. Под его руководством "сине-желтые" провели уже 30 матчей: 14 побед, 8 ничьих и 8 поражений.

Сергей Станиславович вместе со своим тренерским штабом вывели сборную Украины на Евро-2024. На групповом этапе турнира украинцы набрали четыре балла, но не смогли пробиться в плей-офф.

В розыгрыше Лиги наций сезона-2024/25 Украина боролась за выход в дивизион А. Однако по итогу стыковых матчей уступила Бельгии: 3:1 и 0:3.

В отборе на ЧМ-2026 подопечные Реброва идут на втором месте группы D, сохраняя шансы на попадание в плей-офф. В последних двух поединках отбора "сине-желтые" встретятся с Францией и Исландией.

По данным Transfermarkt, контракт Сергея Реброва с УАФ действует до 31 июля 2026 года.

Ранее сообщалось, что накануне ноябрьских матчей сборной Украины Сергей Ребров в четвертый раз стал отцом.