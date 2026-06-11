Жена Реброва поздравила мужа с десятилетием супружеской жизни и показала их трех сыновей

Жена бывшего главного тренера сборной Украины по футболу Сергея Реброва поделилась с подписчиками радостным известием. Анна Реброва подробно рассказала в своих соцсетях о счастливом событии, которое произошло в их семье.

Она опубликовала в инстаграм теплое поздравление. Сообщение посвящено десятилетию их брака – оловянной свадьбе.

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Какое поздравление написала Анна Реброва?

Свое поздравление Анна дополнила чувственным семейным фото, на котором она позирует вместе с мужем и тремя сыновьями.

10.06. ровно 10 лет со дня нашей свадьбы и плюс три сына у нас. P.S. А знакомы уже 16 лет, спасибо за нас,

– написала Анна Реброва.

Что известно о супругах Ребровых?

Пара поженилась в 2016 году, имеет троих общих детей и сейчас проживает в Испании. Анна активно развивает свой профиль в инстаграм и авторский ютуб-канал, который сейчас временно на паузе. Ее видеоблог в основном посвящен футболу, жизни за рубежом и интервью.

С лета 2023 года до апреля 2026 года Сергей Ребров возглавлял национальную сборную Украины по футболу, выведя команду на Евро-2024, где результаты были неудачными. Его работа на посту главного тренера завершилась весной 2026 года. Для Сергея это второй брак. От первого брака с бывшей женой Людмилой у него есть взрослый сын Дмитрий.