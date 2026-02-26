"Их влияние больше – это ужасно": легенда украинского тенниса о допуске россиян к соревнованиям

Экс-звезда украинского тенниса жестко высказался относительно попыток вернуть Россию в международный спорт. Он отметил, что допуск россиян к соревнованиям под собственным флагом является неприемлемым.

В спортивных кулуарах все чаще звучат заявления о возможном возвращении россиян на крупные турниры. Бывший теннисист, а ныне военнослужащий Сергей Стаховский рассказал 24 Каналу, что такие шаги являются опасным сигналом для всего мира.

Смотрите также Кто из спортсменов стал на защиту Украины, а кто ее предал: как война разделила чемпионов

Влияние России на МОК

По словам Стаховского, попытки вернуть Россию в мировой спорт выглядят позорно. Он признал, что сейчас государство-агрессор имеет больше рычагов влияния на Международный олимпийский комитет, чем Украина.

То, что Россию пытаются вернуть в мировой спорт – ужасно. Надеюсь, что в какой-то момент мы это сможем выровнять и громче заявлять о своей позиции. Чтобы на уровне федераций мы могли влиять на те ситуации, которые сейчас происходят. В частности, с допуском россиян на соревнования,

– подчеркнул он.

Отдельно легенда украинского тенниса вспомнил и о приглашении россиян на Паралимпийские игры-2026 под собственным флагом, подчеркнув, что это неприемлемо в условиях войны.

Единство НОК, спортсменов и голос Гераскевича

Бывший теннисист убежден, что Украина должна действовать консолидировано. Он отметил необходимость тесного взаимодействия между Национальным олимпийским комитетом Украины и спортсменами.

Наши атлеты и так делают значительный вклад, чтобы Украина постоянно была на мировых страницах. К примеру, Владислав Гераскевич. Это очень мощный рупор на международные арене, который позволяет нам рассказывать о том, что Россия продолжает нас убивать, и что их надо остановить,

– отметил Стаховский.

Кто такой Сергей Стаховский?