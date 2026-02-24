В этом материале мы рассмотрим, какие спортсмены стали на защиту Украины, а кто выбрал противоположную позицию и предал ее. О спортсменах и их истории расскажет 24 канал.
Кто из спортсменов вступил в ряды ВСУ?
- Сергей Стаховский
С начала полномасштабного вторжения России в Украину в ряды ВСУ присоединилось много известных украинцев, среди которых и известный теннисист и экс-первая ракетка Украины.
На момент начала войны он находился в Дубае вместе с семьей – детьми и теперь уже бывшей женой, которая является этнической россиянкой.
В ночь с 26 на 27 февраля 2022 года я пересек границу Малый Березный ... вернулся, чтобы вместе со всеми отстаивать свободу Украины. Это был осознанный шаг в неизвестность. Три года наша страна борется за свое существование, три года москали терроризируют всю территорию нашего государства. Всем, кто служит в Силах Обороны Украины, благодарность и поклон, горжусь быть частью этих величественных людей. Всем павшим вечная слава и честь,
– написал Стаховский.
Украинский теннисист сначала присоединился к территориальной обороне Киева, затем служил в минометном взводе 4-й отдельной бригады быстрого реагирования Нацгвардии, а затем вошел в спецподразделение СБУ "Альфа".
Анастасия Меркушина
Известная украинская биатлонистка в начале полномасштабного вторжения выполняла обязанности в Государственной пограничной службе, об этом сообщал сайт ГПСУ.
На мировых просторах в мою честь неоднократно поднимался флаг Украины. Пришло время защищать его и сменить биатлонную винтовку на автомат. Сейчас весь мир раскрашен в желто-голубые цвета. Наш флаг стал символом свободы и независимости. Украина теперь является границей между миром и войной. А я с гордостью ношу звание старшего лейтенанта Государственной пограничной службы Украины. Слава Украине,
– сказала Меркушина.
- Владислав Велетень
Украинский футболист, полузащитник Полесья и бывший игрок Колоса, в начале полномасштабного вторжения России добровольно вступил в ВСУ и прослужил около 8 месяцев, из которых 2 провел на передовой.
В первые дни вступил в территориальную оборону Киева, а впоследствии участвовал в боевых операциях, в частности в Донецкой области.
После полутора лет службы он демобилизовался в августе 2023 года и возобновил активную футбольную карьеру.
- Владислав Ващук
Известный футболист вместе с сыном и дочерью находился в Гостомеле в начале полномасштабного вторжения. Он провел 15 дней в подвале, спасаясь от обстрелов оккупантов.
10 марта 2022 года Владислав Ващук вместе с соседями отправились из Гостомеля через "гуманитарный коридор", и преодоление 30-километрового пути до Белгородки заняло целый день.
Первое боевое задание Ващука состоялось в Купянском районе, а сейчас он служит в медицинской роте наступательной бригады "Буревій".
- Владимир Сегеда
Четыре года назад уроженец Луганска, вратарь юношеской команды Шахтера Владимир Сегеда приостановил футбольную карьеру, чтобы стать на защиту Украины.
После начала полномасштабного вторжения России его и партнеров по академии эвакуировали в Хорватию, однако Владимир сознательно решил вернуться на Родину и присоединиться в ряды ВСУ.
Кто из спортсменов предал Украину?
- Анатолий Тимощук
В начале полномасштабного вторжения 2022 года Тимощук работал помощником тренера российского Зенита и не покинул Россию.
По состоянию на 6 марта 2022 года он сообщил лишь о невозможности выплачивать алименты из-за санкций.
11 марта УАФ лишила его тренерской лицензии, государственных наград и футбольных титулов, а 30 марта Луцкий городской совет – звания "Почетный гражданин города".
С 6 января 2023 года официально включен в санкционный список Украины, приказом президента Владимира Зеленского.
В мае 2025 года против него было выдвинуто подозрение в содействии государству-агрессору.
Анатолий Тимощук/ Фото РосСМИ
- Дмитрий Иванисеня
Футболист, который имел шанс попасть в состав сборной Украины – Андрей Шевченко даже вызывал его на матчи и выпускал на замену. 14 ноября 2019 года он дебютировал в составе национальной сборной Украины в товарищеском матче против Эстонии. Показав стабильную игру, он однажды выбрал карьеру в России вместо продолжения выступлений за национальную команду.
В 2021 году Иванисеня перешел в российский клуб Крылья Советов. После начала полномасштабного вторжения России в Украину он не покинул страну. 29 июня 2022 года он впервые после начала войны сыграл в составе Крыльев Советов в товарищеском матче против Рубина.
В июне 2024 года Иванисеня получил российское гражданство.
В феврале 2026 года перешел в Урал.
Дмитрий Иванисеня/ Фото РосСМИ
Иван Ордец
Популярный украинский телеведущий Андрей Бедняков рассказал ютуб-каналу "Бомбардир", что после начала полномасштабного вторжения России в Украину Ордец позвонил ему, но после этого так и не покинул РФ.
Ракицкий был одним из первых, кто его набрал, когда он находился на Мальдивах. В России в то время работали три человека: его набрал Воронин, Ракицкий и Ордец.
Рак мне сразу сказал: "Андрюха, я разрываю все. Как ты, что там?". Рак еще больше слов говорил, но их нельзя... И Ворона мне тоже сказал: "Андрюха, я разрываю всё, я убегаю. Это невозможно". И на самом деле Ордец то же самое говорил, но с Ордецом получилась какая-то другая ситуация,
– сказал Бедняков.
После 24 февраля Иван Ордец молчал о нападении России на Украину. Бывший защитник донецкого Шахтера и сборной Украины посетил вечеринку в честь завершения сезона в России, где выступал за московское Динамо. В то время, как российские войска уничтожали его родной город Волноваху.
Иван Ордец/ Фото РосСМИ
За более чем три месяца он так и не высказал публично свою позицию относительно полномасштабной войны России против Украины.
В социальных сетях Иван опубликовал лишь два сообщения еще в конце февраля: один из них – якобы "всем сердцем с Украиной", второй – о трагедии в Волновахе, не указав виновных в смерти и страданиях его родного города.
Только на пятый месяц войны он покинул клуб и перешел в немецкий чемпионат.