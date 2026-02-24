В этом материале мы рассмотрим, какие спортсмены стали на защиту Украины, а кто выбрал противоположную позицию и предал ее. О спортсменах и их истории расскажет 24 канал.

Кто из спортсменов вступил в ряды ВСУ?

Сергей Стаховский

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в ряды ВСУ присоединилось много известных украинцев, среди которых и известный теннисист и экс-первая ракетка Украины.

На момент начала войны он находился в Дубае вместе с семьей – детьми и теперь уже бывшей женой, которая является этнической россиянкой.

В ночь с 26 на 27 февраля 2022 года я пересек границу Малый Березный ... вернулся, чтобы вместе со всеми отстаивать свободу Украины. Это был осознанный шаг в неизвестность. Три года наша страна борется за свое существование, три года москали терроризируют всю территорию нашего государства. Всем, кто служит в Силах Обороны Украины, благодарность и поклон, горжусь быть частью этих величественных людей. Всем павшим вечная слава и честь,

– написал Стаховский.

Украинский теннисист сначала присоединился к территориальной обороне Киева, затем служил в минометном взводе 4-й отдельной бригады быстрого реагирования Нацгвардии, а затем вошел в спецподразделение СБУ "Альфа".

Анастасия Меркушина

Известная украинская биатлонистка в начале полномасштабного вторжения выполняла обязанности в Государственной пограничной службе, об этом сообщал сайт ГПСУ.

На мировых просторах в мою честь неоднократно поднимался флаг Украины. Пришло время защищать его и сменить биатлонную винтовку на автомат. Сейчас весь мир раскрашен в желто-голубые цвета. Наш флаг стал символом свободы и независимости. Украина теперь является границей между миром и войной. А я с гордостью ношу звание старшего лейтенанта Государственной пограничной службы Украины. Слава Украине,

– сказала Меркушина.

Владислав Велетень

Украинский футболист, полузащитник Полесья и бывший игрок Колоса, в начале полномасштабного вторжения России добровольно вступил в ВСУ и прослужил около 8 месяцев, из которых 2 провел на передовой.

В первые дни вступил в территориальную оборону Киева, а впоследствии участвовал в боевых операциях, в частности в Донецкой области.

После полутора лет службы он демобилизовался в августе 2023 года и возобновил активную футбольную карьеру.

Владислав Ващук

Известный футболист вместе с сыном и дочерью находился в Гостомеле в начале полномасштабного вторжения. Он провел 15 дней в подвале, спасаясь от обстрелов оккупантов.

10 марта 2022 года Владислав Ващук вместе с соседями отправились из Гостомеля через "гуманитарный коридор", и преодоление 30-километрового пути до Белгородки заняло целый день.

Первое боевое задание Ващука состоялось в Купянском районе, а сейчас он служит в медицинской роте наступательной бригады "Буревій".

Владимир Сегеда

Четыре года назад уроженец Луганска, вратарь юношеской команды Шахтера Владимир Сегеда приостановил футбольную карьеру, чтобы стать на защиту Украины.

После начала полномасштабного вторжения России его и партнеров по академии эвакуировали в Хорватию, однако Владимир сознательно решил вернуться на Родину и присоединиться в ряды ВСУ.

Кто из спортсменов предал Украину?

Анатолий Тимощук

В начале полномасштабного вторжения 2022 года Тимощук работал помощником тренера российского Зенита и не покинул Россию.

По состоянию на 6 марта 2022 года он сообщил лишь о невозможности выплачивать алименты из-за санкций.

11 марта УАФ лишила его тренерской лицензии, государственных наград и футбольных титулов, а 30 марта Луцкий городской совет – звания "Почетный гражданин города".

С 6 января 2023 года официально включен в санкционный список Украины, приказом президента Владимира Зеленского.

В мае 2025 года против него было выдвинуто подозрение в содействии государству-агрессору.

Дмитрий Иванисеня

Футболист, который имел шанс попасть в состав сборной Украины – Андрей Шевченко даже вызывал его на матчи и выпускал на замену. 14 ноября 2019 года он дебютировал в составе национальной сборной Украины в товарищеском матче против Эстонии. Показав стабильную игру, он однажды выбрал карьеру в России вместо продолжения выступлений за национальную команду.

В 2021 году Иванисеня перешел в российский клуб Крылья Советов. После начала полномасштабного вторжения России в Украину он не покинул страну. 29 июня 2022 года он впервые после начала войны сыграл в составе Крыльев Советов в товарищеском матче против Рубина.

В июне 2024 года Иванисеня получил российское гражданство.

В феврале 2026 года перешел в Урал.

Иван Ордец

Популярный украинский телеведущий Андрей Бедняков рассказал ютуб-каналу "Бомбардир", что после начала полномасштабного вторжения России в Украину Ордец позвонил ему, но после этого так и не покинул РФ.

Ракицкий был одним из первых, кто его набрал, когда он находился на Мальдивах. В России в то время работали три человека: его набрал Воронин, Ракицкий и Ордец.

Рак мне сразу сказал: "Андрюха, я разрываю все. Как ты, что там?". Рак еще больше слов говорил, но их нельзя... И Ворона мне тоже сказал: "Андрюха, я разрываю всё, я убегаю. Это невозможно". И на самом деле Ордец то же самое говорил, но с Ордецом получилась какая-то другая ситуация,

– сказал Бедняков.

После 24 февраля Иван Ордец молчал о нападении России на Украину. Бывший защитник донецкого Шахтера и сборной Украины посетил вечеринку в честь завершения сезона в России, где выступал за московское Динамо. В то время, как российские войска уничтожали его родной город Волноваху.

За более чем три месяца он так и не высказал публично свою позицию относительно полномасштабной войны России против Украины.

В социальных сетях Иван опубликовал лишь два сообщения еще в конце февраля: один из них – якобы "всем сердцем с Украиной", второй – о трагедии в Волновахе, не указав виновных в смерти и страданиях его родного города.

Только на пятый месяц войны он покинул клуб и перешел в немецкий чемпионат.