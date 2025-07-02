В итоге Тимощук остался работать в российском клубе. Бывшая легенда украинского футбола превратился в предателя родной страны, который замалчивает преступления оккупантов против своих же земляков, сообщает 24 канал.

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Позорное заявление Тимощука

Недавно Анатолий Тимощук снова позорился, восхваляя Россию, и в очередной раз забыл об Украине. Бывший футболист прокомментировал матч в Сочи на стадионе "Фишт", который состоялся 29 июня.

Накануне Россия осуществила самый массированный обстрел Украины. Однако Анатолий Тимощук в очередной раз проявил равнодушие к родной стране, проигнорировав преступные действия России.

Чем занимается предатель Украины

Анатолий Тимощук завершил футбольную карьеру в питерском Зените. Бывший капитан сборной Украины с марта 2017 года начал работать ассистентом главного тренера газпромовского клуба – главного спонсора войны в Украине.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину (24 февраля 2022 года) Анатолий Тимощук продолжил работать в Зените. Бывший футболист решил замалчивать преступные действия властей враждебной страны.

На официальном сайте Зенита Анатолий Тимощук до сих пор указан, как помощник главного тренера команды. Он также часто появляется на различных клубных мероприятиях.

В частности, в мае 2024 года Анатолий Тимощук вместе с Зенитом праздновал триумф в чемпионате вражеской страны. А осенью того же года предатель Украины принял участие в сомнительной акции, которая была направлена на помощь российской армии.

Тимощук продал футболку на аукционе / Фото росСМИ

В результате чего Тимощуку было объявлено подозрение в пособничестве государству-агрессору. Бывший капитан сборной Украины помогал собирать средства на убийство украинцев.

Несколько месяцев назад Роман Ротенберг опубликовал совместное фото с Анатолием Тимощуком и бывшим хавбеком питерского клуба Владиславом Радимовым. Подсанкционный российский олигарх подписал фотографию: "С детства за Зенит!".

Роман Роттенберг с Анатолием Тимощуком / Фото росСМИ

В основном бывший футболист Анатолий Тимощук работает в Зените и проживает в Санкт-Петербурге, представляя газпромовский клуб на различных мероприятиях, медиасобытиях и пресс-конференциях. Предатель Украины не покидал пределы России.

Ранее мы сообщали, что Анатолий Тимощук попал в скандал в России. Помощник главного тренера Зенита пытался обмануть полицейских.