Любимец питерских болельщиков Анатолий Тимощук засветился на видео, которое завирусилось в сети. Помощник тренера Зенита продемонстрировал свою изобретательность, которая не понравилась россиянам, пишет 24 Канал.

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Тимощук влип в новый скандал

На видео Тимощук припарковал свое авто вблизи светофора и пешеходного перехода, нарушив правила дорожного движения. Однако это совершенно не смутило сообразительного российского тренера.

Выйдя из машины, он заклеил регистрационные номера своего Porsche Panamera, чтобы избежать штрафа за неправильную парковку. После этого Тимощук вместе со своей новой женой направился в ресторан "Сад", совладельцем которого является главный тренер Зенита и еще один перекрашенный украинец Сергей Семак.

Видео, как Тимощук меняет номера

Скандальное видео вызвало волну критики в России. Местные жители осудили такую "сообразительность" Тимощука.

Напомним, что предатель Украины, который был капитаном сборной, остался работать в России после полномасштабной агрессии. Он ни единым словом не осудил действия российской армии. Тимощук участвует в пропагандистских акциях Зенита. В сентябре прошлого года он отдал на аукцион свою футболку в поддержку жителей Курской области.