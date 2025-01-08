Улюбленець пітєрських уболівальників Анатолій Тимощук засвітився на відео, яке завірусилося у мережі. Помічник тренера Зєніта продемонстрував свою винахідливість, яка не сподобалася росіянам, пише 24 Канал.

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Тимощук влип у новий скандал

На відео Тимощук припаркував своє авто поблизу світлофора та пішохідного переходу, порушивши правила дорожнього руху. Проте це абсолютно не збентежило кмітливого російського тренера.

Вийшовши з машини, він заклеїв реєстраційні номери свого Porsche Panamera, щоб уникнути штрафу за неправильне паркування. Після цього Тимощук разом зі своєю новою дружиною попрямував до ресторану "Сад", співвласником якого є головний тренер Зєніта та ще один перефарбований українець Сєргєй Сємак.

Відео, як Тимощук міняє номери

Скандальне відео викликало хвилю критики у Росії. Місцеві жителі засудили таку "кмітливість" Тимощука.

Нагадаємо, що зрадник України, який був капітаном збірної, залишився працювати в Росії після повномасштабної агресії. Він жодним словом не засудив дії російської армії. Тимощук бере участь у пропагандистських акціях Зєніта. У вересні минулого року він віддав на аукціон свою футболку на підтримку жителів Курщини.